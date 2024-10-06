Теперь внимание будет уделяться не только критичности предприятия, но и оценке каждого работника.

Правительство ранее приняло решение о бронировании работников на критических предприятиях, однако сейчас планируется изменить подход к этой практике.

Об этом сообщает народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Как измениться процесс бронирования

Модель экономичного бронирования будет внедряться постепенно. Теперь внимание будет уделяться не только критичности предприятия, но и оценке каждого работника, объясняет народный депутат Ярослав Железняк.

«Сказали, что переходят от критичности предприятия к критичности работника. Вроде бы на год, но с ежемесячным подтверждением зарплаты», — вместе Железняк.

Также, по его словам, заместитель министра экономики Виталий Киндратов указал на намерение сохранить ежемесячную отчетность по НДФЛ, тогда как сейчас подтверждение зарплаты дается ежеквартально.

Железняк подчеркнул, что окончательная модель бронирования еще не подтверждена. В настоящее время рассматриваются три возможности варианта. В то же время Железняк утверждает, что члены комитета "не очень поддерживают" это решение.

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