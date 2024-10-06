Якщо особа, яка мала право на виплату, померла, компенсація доступна для її родини.

Українські громадяни мають можливість отримати одноразову грошову допомогу за шкоду, завдану їхньому життю та здоров'ю.

Про це інформує 24 канал.

Розмір компенсації варіюється від 200 тисяч до 1 мільйона гривень.

Хто має право отримати виплати за шкоду здоров'ю:

працівники об'єктів критичної інфраструктури,

державні службовці,

посадові особи місцевого самоврядування.

Варто зазначити, що це передбачено законом "Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров'ю, завдану працівникам об'єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України".

Отже, хто отримав інвалідність через поранення, травми, контузію або захворювання під час виконання своїх зобов’язань 24 лютого 2022 року в зонах після бойових дій або на територіях, які зазнали обстрілів та авіаударів, можуть розраховувати на грошову допомогу.

Якщо особа, яка мала право на виплату, померла, компенсація доступна для її родини.

Розмір допомоги наступний:

особам з інвалідністю I групи – 800 тисяч гривень,

для осіб з інвалідністю II групи – 500 тисяч гривень,

для осіб з інвалідністю III групи – 200 тисяч гривень,

у разі загибелі – 1 мільйон гривень.

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