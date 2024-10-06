Украинские граждане имеют возможность получить единовременную денежную помощь за ущерб, причиненный их жизни и здоровью.
Об этом сообщает 24 канал.
Размер компенсации варьируется от 200 тысяч до 1 миллиона гривен.
Кто имеет право получить выплаты за вред здоровью:
- работники объектов критической инфраструктуры,
- государственные служащие,
- должностные лица местного самоуправления.
Следует отметить, что это предусмотрено законом "Об единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины".
Итак, кто получил инвалидность из-за ранений, травм, контузии или заболевания во время выполнения своих обязательств 24 февраля 2022 года в зонах после боевых действий или на территориях, подвергшихся обстрелам и авиаударам, могут рассчитывать на денежную помощь.
Если лицо, имеющее право на выплату, умерло, компенсация доступна для его семьи.
Размер помощи следующий:
- лицам с инвалидностью I группы – 800 тысяч гривен,
- для лиц с инвалидностью II группы – 500 тысяч гривен,
- для лиц с инвалидностью III группы – 200 тысяч гривен,
- при гибели – 1 миллион гривен.
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