Переможниця та екс-суддя шоу "Мастер Шеф" Єлизавета Глинська розповіла у соціальній мережі, як зробити смачну картопляну закуску з тунцем.
Ці апетитні кульки отримають золотисту, хрумку скоринку як у фритюрі, але будуть приготовлені в духовці.
Інгредієнти :
- 400 г картоплі (4-5 шт.)
- 150 г консервованого тунця
- 50 г яйця (1 шт.)
- 40 г твердого сиру
- 25 г борошна (1 ст. л. з гіркою)
- Сіль за смаком
- 50 г яйця (1 шт.)
- 50 г панірувальних сухарів
Приготуйте панірувальні сухарі. Щоб це зробити, "Мастер Шеф" Глинська радить, наріжте тостовий хліб на невеликі шматочки та підсушіть їх у духовці чи мікрохвильовій печі. Коли сухарі охолонуть, подрібніть їх у блендері або натріть на тертці.
Зваріть картоплю до готовності, злийте воду і розімніть її в пюре. Залишіть пюре повністю охолонути, потім натріть його на дрібній тертці, додала "Мастер Шеф" Глинська.
У пюре додайте тунець, яйце, сир, борошно і все добре перемішайте. Посоліть до смаку, якщо необхідно. Сформуйте невеликі кульки із картопляної суміші.
Зануріть кульки в яйце, потім обваляйте в панірувальних сухарях. Викладіть кульки на лист, застелений пергаментом. Випікайте кульки в заздалегідь розігрітій духовці до 180°C близько 15 хвилин, поділилася "Мастер Шеф" Глинська.
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