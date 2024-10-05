Переможниця та екс-суддя шоу "Мастер Шеф" Єлизавета Глинська розповіла у соціальній мережі, як зробити смачну картопляну закуску з тунцем.

Ці апетитні кульки отримають золотисту, хрумку скоринку як у фритюрі, але будуть приготовлені в духовці.

Інгредієнти :

400 г картоплі (4-5 шт.)

150 г консервованого тунця

50 г яйця (1 шт.)

40 г твердого сиру

25 г борошна (1 ст. л. з гіркою)

Сіль за смаком

50 г яйця (1 шт.)

50 г панірувальних сухарів

Приготуйте панірувальні сухарі. Щоб це зробити, "Мастер Шеф" Глинська радить, наріжте тостовий хліб на невеликі шматочки та підсушіть їх у духовці чи мікрохвильовій печі. Коли сухарі охолонуть, подрібніть їх у блендері або натріть на тертці.

Зваріть картоплю до готовності, злийте воду і розімніть її в пюре. Залишіть пюре повністю охолонути, потім натріть його на дрібній тертці, додала "Мастер Шеф" Глинська.

У пюре додайте тунець, яйце, сир, борошно і все добре перемішайте. Посоліть до смаку, якщо необхідно. Сформуйте невеликі кульки із картопляної суміші.

Зануріть кульки в яйце, потім обваляйте в панірувальних сухарях. Викладіть кульки на лист, застелений пергаментом. Випікайте кульки в заздалегідь розігрітій духовці до 180°C близько 15 хвилин, поділилася "Мастер Шеф" Глинська.

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