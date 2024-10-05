Победительница и экс-судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала в социальной сети, как сделать вкусную картофельную закуску с тунцом.

Эти аппетитные шарики получат золотистую, хрустящую корочку как во фритюре, но будут приготовлены в духовке.

Ингредиенты:

400 г картофеля (4-5 шт.)

150 г консервированного тунца

50 г яйца (1 шт.)

40 г твердого сыра

25 г муки (1 ст. л. с горкой)

Соль по вкусу

50 г яйца (1 шт.)

50 г панировочных сухарей

Приготовьте панировочные сухари. Чтобы это сделать, "Мастер Шеф" Глинская советует, нарежьте тостовый хлеб на небольшие кусочки и подсушите их в духовке или микроволновке. Когда сухари остынут, измельчите их в блендере или натрите на тёрке.

Сварите картофель до готовности, слейте воду и разомните его в пюре. Оставьте пюре полностью остыть, затем натрите его на мелкой тёрке, добавила "Мастер Шеф" Глинская.

В остывшее пюре добавьте тунец, яйцо, сыр, муку и всё хорошо перемешайте. Посолите по вкусу, если необходимо. Сформируйте небольшие шарики из картофельной смеси.

Окуните шарики в яйцо, затем обваляйте в панировочных сухарях. Выложите шарики на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте шарики в предварительно разогретой духовке до 180°C около 15 минут, поделилась "Мастер Шеф" Глинская.

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