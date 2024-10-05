Якщо атомні електростанції вивести із ладу, дефіцит електроенергії не вдасться компенсувати за рахунок імпорту з Європи.

Якщо внаслідок пошкодження підстанцій будь-якої з атомних електростанцій взимку її буде відключено, населення матиме не більше 4 годин світла на добу те це ще не найгірший варіант.

Про це заявив в інтерв'ю ЗМІ директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, якщо зима буде холодною, з температурами повітря від 5 до 15 градусів нижче нуля, пошкодження автотрансформаторів може спричинити серйозні наслідки.

"Найкращий сценарій виглядає як наявність електрики протягом 4 годин для домогосподарства. Це добрий сценарій. У поганому сценарії ми десь 2-3 дні будемо взагалі виходити з шоку і мати електрику через добу на 2 години, потім знову на 2 години", – зазначив Харченко.

Він зазначив, що атомні електростанції є основою українського енергопостачання та складають базу всієї енергосистеми. Якщо їх вивести з експлуатації, дефіцит електроенергії не вдасться компенсувати за рахунок імпорту з Європи.

Для захисту атомних станцій Україні необхідні додаткові засоби протиповітряної оборони, яких зараз дуже не вистачає. Однак навіть наявність ППО не гарантує збереження енергооб'єктів — масовані атаки можуть прорвати практично будь-який захист. Олександр Харченко зазначив, що ремонти енергоблоків АЕС проводяться в секретному режимі.

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