Країна зможе пройти зимовий період без відключень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в пікові години споживання.

Обстріли мирних міст російськими окупантами призвели до того, що українська енергосистема перебуває в критичному стані, тому потрібно готуватись до нових відключень.

В.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт під час виїзного засідання комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради у Львові розповів, чи є шанси пройти зиму без відключень.

За його словами, країна зможе пройти зимовий період без відключень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в пікові години споживання, якщо температура на вулиці буде від 0 градусів і вище. Невеликі графіки обмежень можуть бути запроваджені, якщо температура знизиться до -10...-15 градусів протягом трьох днів.

"За температури, яка характеризуватиметься або нульовими, або позитивними значеннями, ми проходитимемо цей період без обмежень. Якщо ж ми говоримо про температуру мінус 10-15 градусів за Цельсієм, обмеження можливі — вони не повинні перевищувати 1-1,5 тис. МВт потужності", — пояснив Олексій Брехт.

Представник "Укренерго" зазначає, що такі обмеження відповідатимуть одній черзі графіків відключень. У прогнозі компанії йдеться, що найскладніша ситуація з незначними відключеннями електроенергії очікується протягом трьох місяців — з грудня по лютий. Чим холодніше буде, тим вища ймовірність та тривалість відключень.

Джерело: Інтерфакс-Україна.

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