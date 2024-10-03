Страна сможет пройти зимний период без отключения электроэнергии или с минимальными ограничениями в пиковые часы потребления.

Обстрелы мирных городов российскими оккупантами привели к тому, что украинская энергосистема находится в критическом состоянии, поэтому нужно готовиться к новым отключениям.

И.о. главы правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт во время выездного заседания комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады во Львове рассказал, есть ли шансы пройти зиму без отключений.

По его словам, страна сможет пройти зимний период без отключения электроэнергии или с минимальными ограничениями в пиковые часы потребления, если температура на улице будет от 0 градусов и выше. Небольшие графики ограничений могут быть введены, если температура снизится до -10...-15 градусов в течение трех дней.

"При температуре, которая будет характеризовать либо нулевыми, либо положительными значениями, мы будем проходить этот период без ограничений. Если же мы говорим о температуре минус 10-15 градусов по Цельсию, ограничения возможны - они не должны превышать 1-1,5 тыс. МВт мощности ", - объяснил Алексей Брехт.

Представитель "Укрэнерго" отмечает, что такие ограничения будут соответствовать одной очереди графиков отключений. В прогнозе компании говорится, что самая сложная ситуация с незначительными отключениями электроэнергии ожидается в течение трех месяцев с декабря по февраль. Чем холоднее будет, тем выше вероятность и продолжительность отключений.

Источник: Интерфакс-Украина.

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