Если атомные электростанции вывести из строя, дефицит электроэнергии не удастся компенсировать за счет импорта из Европы.

Если в результате повреждения подстанций любой из атомных электростанций зимой она будет отключена, население будет иметь не более 4 часов света в сутки, это еще не самый плохой вариант.

Об этом заявил в интервью СМИ директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, если зима будет холодной, с температурами воздуха от 5 до 15 градусов ниже нуля, повреждение автотрансформаторов может повлечь за собой серьезные последствия.

"Лучший сценарий выглядит как наличие электричества в течение 4 часов для домохозяйства. Это хороший сценарий. В плохом сценарии мы где-то 2-3 дня будем вообще выходить из шока и иметь электричество через сутки на 2 часа, затем снова на 2 часа", - отметил Харченко. .

Он отметил, что атомные электростанции являются основой украинского энергоснабжения и составляют базу всей энергосистемы. Если их вывести из строя, дефицит электроэнергии не удастся компенсировать за счет импорта из Европы.

Для защиты атомных станций Украине необходимы дополнительные средства противовоздушной обороны, которых сейчас очень не хватает. Однако даже наличие ПВО не гарантирует сохранение энергообъектов – массированные атаки могут прорвать практически любую защиту. Александр Харченко отметил, что ремонты энергоблоков АЭС производятся в секретном режиме.

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