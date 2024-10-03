Сім'я Золотарьових, до складу якої входять Євген та Лілія та їх двоє біологічних синів, вирішила взяти під опіку ще чотирьох дітей, створивши дитячий будинок сімейного типу.
Кореспонденти Суспільного відвідали цю багатодітну родину в Суховолі.
У родині Золотарьових виховуються шестеро дітей. Найменша, 4-річна Марічка, а найстарша — 17-річна Ангеліна.
«Ми відвідали курси по всиновленню, де дізналися про різні форми виховання дітей. Спочатку ми планували всиновити лише одну дитину, але в процесі змінили рішення», — зазначає Лілія Золотарьова. Євген також поділився, що на курсах у нього виникла ідея створення дитячого будинку сімейного типу, яку він обговорив з дружиною.
«Коли ми вперше зустрілися з дітьми, я був дуже схвилюваний. Першою я зустрів Марію, якій тоді було майже 4 роки. Вона відразу звернулася до нас: "О, тато, мама". Це момент розчулення, я не зміг стримати сліз», — розповідає Євген.
Лілія додає, що ідея взяти дітей до себе виникла в лютому, а вже в червні вони стали сім'єю. Тарас Єлейко, військовослужбовець, який здав їм будинок, спочатку планував будувати його для своєї родини, але з початком повномасштабного вторгнення вирішив, що було б важко поєднати службу та виховання дітей, тому передав його в довгострокову безкоштовну оренду.
«Ми живемо в маленькій квартирі площею 40 квадратних метрів, що не дозволяло нам брати стільки дітей, тому думали знімати більшу квартиру», — пояснює Євген.
Зараз сім'я думає про те, щоб взяти ще одну або дві дитини.
«Ми готуємося до цього, важливо також підготувати наших дітей. Вони досить добре прийняли нових братів і сестер, хоча спочатку мали свої страхи. Нам потрібно зробити цей крок, пам’ятаючи, що багато дітей чекають на родини, а ми можемо дати їм тепло та підтримку», — підсумовує Лілія Золотарьова.
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