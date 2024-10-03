Будинок, в якому вони живуть, надав їм безкоштовно на 25 років військовослужбовець Тарас Єлейко.

Сім'я Золотарьових, до складу якої входять Євген та Лілія та їх двоє біологічних синів, вирішила взяти під опіку ще чотирьох дітей, створивши дитячий будинок сімейного типу.

Кореспонденти Суспільного відвідали цю багатодітну родину в Суховолі.

У родині Золотарьових виховуються шестеро дітей. Найменша, 4-річна Марічка, а найстарша — 17-річна Ангеліна.

«Ми відвідали курси по всиновленню, де дізналися про різні форми виховання дітей. Спочатку ми планували всиновити лише одну дитину, але в процесі змінили рішення», — зазначає Лілія Золотарьова. Євген також поділився, що на курсах у нього виникла ідея створення дитячого будинку сімейного типу, яку він обговорив з дружиною.

«Коли ми вперше зустрілися з дітьми, я був дуже схвилюваний. Першою я зустрів Марію, якій тоді було майже 4 роки. Вона відразу звернулася до нас: "О, тато, мама". Це момент розчулення, я не зміг стримати сліз», — розповідає Євген.

Лілія додає, що ідея взяти дітей до себе виникла в лютому, а вже в червні вони стали сім'єю. Тарас Єлейко, військовослужбовець, який здав їм будинок, спочатку планував будувати його для своєї родини, але з початком повномасштабного вторгнення вирішив, що було б важко поєднати службу та виховання дітей, тому передав його в довгострокову безкоштовну оренду.

«Ми живемо в маленькій квартирі площею 40 квадратних метрів, що не дозволяло нам брати стільки дітей, тому думали знімати більшу квартиру», — пояснює Євген.

Зараз сім'я думає про те, щоб взяти ще одну або дві дитини.

«Ми готуємося до цього, важливо також підготувати наших дітей. Вони досить добре прийняли нових братів і сестер, хоча спочатку мали свої страхи. Нам потрібно зробити цей крок, пам’ятаючи, що багато дітей чекають на родини, а ми можемо дати їм тепло та підтримку», — підсумовує Лілія Золотарьова.

Останні новини України:

Нагадаємо, зростання цін в Україні пришвидшилось

Як повідомляла Politeka, українцям пояснили, коли доведеться платити військовий збір

Також Politeka писала, що СБУ встановили нового агента рф.