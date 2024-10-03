Дом, в котором они живут, предоставил им бесплатно на 25 лет военнослужащий Тарас Елейко.

Семья Золотаревых, в состав которой входят Евгений и Лилия и их двое биологических сыновей, решила взять на попечение еще четырех детей, создав детский дом семейного типа.

Корреспонденты Общественного посетили эту многодетную семью в Суховоле.

В семье Золотаревых воспитываются шесть детей. Самая маленькая, 4-летняя Маричка, а самая старшая – 17-летняя Ангелина.

«Мы посетили курсы по усыновлению, где узнали о разных формах воспитания детей. Сначала мы планировали усыновить только одного ребенка, но в процессе изменили решение», – отмечает Лилия Золотарева. Евгений также поделился, что на курсах у него возникла идея создания детского дома семейного типа, которую он обсудил с супругой.

«Когда мы впервые встретились с детьми, я был очень взволнован. Первой я встретил Марию, которой тогда было почти четыре года. Она сразу обратилась к нам: "О, папа, мама". Это момент умиления, я не смог сдержать слез», – рассказывает Евгений.

Лилия добавляет, что идея взять детей к себе возникла в феврале, а в июне они стали семьей. Тарас Елейко, военнослужащий, сдавший им дом, сначала планировал строить его для своей семьи, но с началом полномасштабного вторжения решил, что было бы трудно соединить службу и воспитание детей, поэтому передал его в долгосрочную бесплатную аренду.

"Мы живем в маленькой квартире площадью 40 квадратных метров, что не позволяло нам брать столько детей, поэтому думали снимать большую квартиру", - объясняет Евгений.

Сейчас семья думает о том, чтобы взять еще одного или двух детей.

«Мы готовимся к этому, важно также подготовить наших детей. Они хорошо приняли новых братьев и сестер, хотя изначально имели свои страхи. Нам нужно сделать этот шаг, помня, что многие дети ждут семьи, а мы можем дать им тепло и поддержку», — заключает Лилия Золотарева.

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