Він також пояснив, що наявність права на відстрочку не звільняє від обов'язку уточнити свої дані в ТЦК.

Якщо громадянин, якому надійшла повістка для уточнення даних, має право на відстрочку, варто скористатися цим правом і в такому випадку доцільно подати заявку на відстрочку.

Про це 1 жовтня на порталі "Юристи.UA" заявив адвокат Олександр Прокопець.

Що робити, якщо не встигли оформити відстрочку до отримання повістки?

Юрист зазначає, що у разі отримання повістки цінним листом з описом, необхідно з'явитися до ТЦК, щоб уникнути штрафних санкцій. Він також пояснив, що наявність права на відстрочку не звільняє від обов'язку уточнити свої дані в ТЦК.

«Однак після подання заяви на відстрочку вас не можуть зобов’язувати проходити ВЛК до отримання відповіді щодо відстрочки», — оцінив юрист.

Раніше Politeka також писала про те, що відповідно до чинних норм, якщо військовозобов'язаний подав заяву на відстрочку, його не можуть винести на ВЛК, поки не буде прийнято рішення щодо відстрочки. Проте, якщо чоловік не встиг подати таку заяву і вже отримав повістку, він зобов'язаний пройти медогляд. Також юрист повідомляє, що в разі відмови в наданні відстрочки комісія направляє особу на медкомісію для визначення придатності до служби.

Юрист також зауважив, що важливо проводити заходи вчасно, оскільки подача заяви на відстрочку до отримання повістки може значно спростити процес та допомогти уникнути додаткових проблем.