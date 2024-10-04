Частина українців, що купують техніку та електрообладнання українського виробництва, зможуть отримати часткову компенсацію вартості такої продукції - виплата від держави становитиме 15%.

Як повідомили у Міністерстві економіки, відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив 24 вересня 2024 року.

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Програма підтримуватиме виробників та підприємців, які сьогодні купують енергообладнання для автономної роботи своїх підприємств.

Перша віцепрем’єр-міністерка України та міністерка економіки Юлія Свириденко пояснила, що Уряд частково компенсуватиме 15% вартості українського енергетичного обладнання, а також колісної техніки, наприклад, вітчизняних автобусів, тралів та спеціальної, комунальної і будівельної техніки. Участь можуть взяти виробники, які локалізували виробництво на рівні 40% і більше.

Техніка та обладнання, за які була надана компенсація, не можуть бути перепродані протягом трьох років. У разі порушення цієї умови, компанії зобов’язані повернути державі отримані кошти та втрачають право на компенсацію протягом наступних трьох років.

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Компенсацію можна отримати за кількома категоріями товарів:

  1. Енергетичне обладнання:

    • Промислові системи накопичення електричної енергії;
    • Сонячні панелі, електростанції та колектори;
    • Вітрові електростанції та мінігідроелектростанції;
    • Вітроенергетичні електрогенератори, газотурбінні, газопоршневі та когенераційні установки;
    • Трансформатори, розподільчі шафи, теплові помпи, індивідуальні теплові пункти, рекуператори, прилади обліку.

  2. Колісна техніка:

    • Автобуси: міські, туристичні, громадські, двосекційні, низькопідлогові;
    • Автоцистерни, зокрема для перевезення паливно-мастильних матеріалів та пожежні;
    • Фургони, трали, причепи та напівпричепи.

  3. Будівельна, комунальна і спеціальна техніка:

    • Крани, включаючи баштові, землерийні машини, навантажувачі та екскаватори-навантажувачі;
    • Сміттєвози, асенізаційні та сміттєзбиральні машини, а також ліфти;
    • Машини для механізованого розмінування, зокрема роботизовані, та піротехнічні машини.

Щоб отримати компенсацію у 2024 році, техніку потрібно придбати до 1 грудня та подати заявку до 5 грудня. На обладнання, придбане після 1 грудня, компенсацію нарахують у 2025 році. Кошти виплачуватимуться в порядку надходження заявок та в межах доступного фінансування.

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