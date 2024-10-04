Часть украинцев, покупающих технику и электрооборудование украинского производства, смогут получить частичную компенсацию стоимости такой продукции – выплата от государства составит 15%.
Как сообщили в Министерстве экономики , соответствующее решение Кабинет министров принял 24 сентября 2024 года.
Программа будет поддерживать производителей и предпринимателей, сегодня покупающих энергооборудование для автономной работы своих предприятий.
Первое вице-премьер-министр Украины и министерша экономики Юлия Свириденко пояснила, что Правительство частично будет компенсировать 15% стоимости украинского энергетического оборудования, а также колесной техники, например, отечественных автобусов, тралов и специальной, коммунальной и строительной техники. Участие могут принять производители, локализовавшие производство на уровне 40% и более.
Техника и оборудование, за которые была предоставлена компенсация, не могут быть перепроданы в течение трех лет. В случае нарушения этого условия компании обязаны вернуть государству полученные средства и теряют право на компенсацию в течение следующих трех лет.
Компенсацию можно получить по нескольким категориям товаров:
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Энергетическое оборудование:
- Промышленные системы скопления электрической энергии;
- Солнечные панели, электростанции и коллекторы;
- Ветровые электростанции и минигидроэлектростанции;
- Ветроэнергетические электрогенераторы, газотурбинные, газопоршневые и когенерационные установки;
- Трансформаторы, распределительные шкафы, тепловые насосы, индивидуальные тепловые пункты, рекуператоры, приборы учета.
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Колесная техника:
- Автобусы: городские, туристические, общественные, двухсекционные, низкопольные;
- Автоцистерны, в частности для перевозки горюче-смазочных материалов и пожарные;
- Фургоны, тралы, прицепы и полуприцепы.
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Строительная, коммунальная и специальная техника:
- Краны, включая башенные, землеройные машины, погрузчики и экскаваторы-погрузчики;
- Мусоровозы, ассенизационные и мусороуборочные машины, а также лифты;
- Машины для механизированного разминирования, в частности роботизированные и пиротехнические машины.
Чтобы получить компенсацию в 2024 году, технику нужно приобрести до 1 декабря и подать заявку до 5 декабря. На оборудование, приобретенное после 1 декабря, компенсацию будет начислено в 2025 году. Денежные средства будут выплачиваться в порядке поступления заявок и в пределах доступного финансирования.
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