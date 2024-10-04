Чтобы получить компенсацию в 2024 году, технику нужно приобрести до 1 декабря и подать заявку до 5 декабря.

Часть украинцев, покупающих технику и электрооборудование украинского производства, смогут получить частичную компенсацию стоимости такой продукции – выплата от государства составит 15%.

Как сообщили в Министерстве экономики , соответствующее решение Кабинет министров принял 24 сентября 2024 года.

Программа будет поддерживать производителей и предпринимателей, сегодня покупающих энергооборудование для автономной работы своих предприятий.

Первое вице-премьер-министр Украины и министерша экономики Юлия Свириденко пояснила, что Правительство частично будет компенсировать 15% стоимости украинского энергетического оборудования, а также колесной техники, например, отечественных автобусов, тралов и специальной, коммунальной и строительной техники. Участие могут принять производители, локализовавшие производство на уровне 40% и более.

Техника и оборудование, за которые была предоставлена ​​компенсация, не могут быть перепроданы в течение трех лет. В случае нарушения этого условия компании обязаны вернуть государству полученные средства и теряют право на компенсацию в течение следующих трех лет.

Компенсацию можно получить по нескольким категориям товаров:

Энергетическое оборудование: Промышленные системы скопления электрической энергии;

Солнечные панели, электростанции и коллекторы;

Ветровые электростанции и минигидроэлектростанции;

Ветроэнергетические электрогенераторы, газотурбинные, газопоршневые и когенерационные установки;

Трансформаторы, распределительные шкафы, тепловые насосы, индивидуальные тепловые пункты, рекуператоры, приборы учета. Колесная техника: Автобусы: городские, туристические, общественные, двухсекционные, низкопольные;

Автоцистерны, в частности для перевозки горюче-смазочных материалов и пожарные;

Фургоны, тралы, прицепы и полуприцепы. Строительная, коммунальная и специальная техника: Краны, включая башенные, землеройные машины, погрузчики и экскаваторы-погрузчики;

Мусоровозы, ассенизационные и мусороуборочные машины, а также лифты;

Машины для механизированного разминирования, в частности роботизированные и пиротехнические машины.

Чтобы получить компенсацию в 2024 году, технику нужно приобрести до 1 декабря и подать заявку до 5 декабря. На оборудование, приобретенное после 1 декабря, компенсацию будет начислено в 2025 году. Денежные средства будут выплачиваться в порядке поступления заявок и в пределах доступного финансирования.

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