Ситуація з електропостачанням в Україні буде стабільною, якщо не відбудуться масовані обстріли енергосистеми.

З початком опалювального сезону прогнозується дефіцит електроенергії, особливо в пікові вечірні години - через це та ряд інших причин, графіки відключення світла скоро повернуться.

Про це розповів директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко в коментарі ЗМІ.

"Якщо не будуть потужних системних залпів по 100 ракет конкретно по енергосистемі, жовтень і значна частина листопада будуть стабільними", – зазначає Омельченко.

Окремі атаки на енергетичні об'єкти локального масштабу не матимуть значного впливу, тож населення може очікувати відносно стабільну ситуацію з постачанням електроенергії в цей період. Однак, як зазначає Омельченко, з пониженням температури та початком опалювального сезону уникнути дефіциту електроенергії буде важко.

"З початком холодів споживання електроенергії різко зросте, і дефіциту не вдасться уникнути," – підкреслює експерт. Найбільший брак електроенергії прогнозується в вечірні пікові години – з 18:00 до 23:00, коли навантаження на енергосистему традиційно є найвищим.

Омельченко підкреслює, що точно передбачити тривалість і частоту відключень електроенергії в цей період неможливо. Відключення залежать від багатьох факторів, таких як рівень споживання, стан енергетичної інфраструктури та можливість нових атак на неї.

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