Ситуация с электроснабжением в Украине будет стабильной, если не произойдут массированные обстрелы энергосистемы.

С началом отопительного сезона прогнозируется дефицит электроэнергии, особенно в пиковые вечерние часы – по этой причине и ряд других причин, графики отключения света скоро вернутся.

Об этом рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в комментарии СМИ.

"Если не будут мощных системных залпов по 100 ракет именно по энергосистеме, октябрь и значительная часть ноября будут стабильными", – отмечает Омельченко.

Отдельные атаки на энергетические объекты локального масштаба не окажут значительного влияния, поэтому население может ожидать относительно стабильную ситуацию с поставкой электроэнергии в этот период. Однако, как отмечает Омельченко, с понижением температуры и началом отопительного сезона избежать дефицита электроэнергии будет сложно.

"С началом холодов потребление электроэнергии резко возрастет, и дефицита не удастся избежать", – подчеркивает эксперт. Наибольшая нехватка электроэнергии прогнозируется в вечерние пиковые часы – с 18:00 до 23:00, когда нагрузка на энергосистему традиционно самая высокая.

Омельченко подчеркивает, что точно предсказать продолжительность и частоту отключений электроэнергии в этот период невозможно. Отключения зависят от многих факторов, таких как уровень потребления, состояние энергетической инфраструктуры и возможность новых атак на нее.

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