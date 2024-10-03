Варто зазначити, що такий тариф для українців діє тільки в опалювальний період: з 1 жовтня до 30 квітня.

З 1 жовтня тариф на електроенергію знизиться з 4,32 до 2,64 грн за 1 кВт*год, проте ця зміна стосуватиметься лише однієї категорії споживачів.

Про це зазначено в постанові КМУ №632.

Загальний тариф на електроенергію в Україні становить 4,32 грн за кВтгод. Проте, якщо у вас є електричне опалення з затвердженим проєктом (не просто електричний обігрівач), ви можете сплачувати лише 2,64 грн за кВтгод за перші 2 тис. кВт*год на місяць.

Цей пільговий тариф діє виключно в опалювальний період — з 1 жовтня до 30 квітня. Тобто навіть якщо ви не використовуватимете опалення в жовтні, ви все одно матимете право на знижену ціну.

Заступниця міністра енергетики заявила, що наразі не планується підвищення тарифів. 31 травня Кабмін ухвалив рішення продовжити дію положення про покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на учасників ринку електроенергії, що передбачає фіксовану ціну для побутових споживачів — 4,32 грн/кВт*год — до 30 квітня 2025 року.

Цей тариф, який діє з 1 червня, покриває лише собівартість виробництва електроенергії двома державними енергокомпаніями — "Енергоатомом" та "Укргідроенерго". Він також включає витрати на передачу електроенергії, її розподіл у регіонах та постачання споживачам.

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