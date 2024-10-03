Следует отметить, что такой тариф для украинцев действует только в отопительный период: с 1 октября по 30 апреля.

С 1 октября тариф на электроэнергию снизится с 4,32 до 2,64 грн за 1 кВт*ч, однако это изменение будет касаться только одной категории потребителей.

Об этом говорится в постановлении КМУ №632.

Общий тариф на электроэнергию в Украине составляет 4,32 грн. за кВтч. Однако если у вас есть электрическое отопление с утвержденным проектом (не просто электрический обогреватель), вы можете платить только 2,64 грн за кВтч за первые 2 тыс. кВт*ч в месяц.

Этот льготный тариф действует исключительно в отопительный период – с 1 октября по 30 апреля. То есть даже если вы не будете использовать отопление в октябре, вы все равно будете иметь право на сниженную цену.

Замминистра энергетики заявила, что пока не планируется повышение тарифов. 31 мая Кабмин принял решение продлить действие положения о возложении специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электроэнергии, предусматривающее фиксированную цену для бытовых потребителей - 4,32 грн/кВт*ч - до 30 апреля 2025 года.

Этот тариф, действующий с 1 июня, покрывает только себестоимость производства электроэнергии двумя государственными энергокомпаниями - "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго". Он также включает затраты на передачу электроэнергии, ее распределение в регионах и снабжение потребителей.

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