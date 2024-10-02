Метою введення цього ліміту є запобігання використанню платіжних систем у незаконній діяльності.

З 1 жовтня 2024 року Національний банк України тимчасово вводить обмеження на перекази між фізичними особами через сервіс "з картки на сайті" і це правило діятиме протягом шести місяців.

Про це інформує Нацбанк України.

Нацбанк повідомляє, що максимальна сума переказів "з картки на гроші" не перевищуватиме 150 000 гривень на місяць.

Метою введення цього ліміту є запобігання використанню платіжних систем у незаконній діяльності. Обмеження стосуватиметься переказів між рахунками тільки фізичних осіб у межах одного банку.

Це нововведення сприятиме зменшенню використання платіжної інфраструктури у протиправних схемах, таких як операції з рахунками "дропів", які часто застосовуються в тіньовій економіці, – зазначають у Нацбанку.

Кого не торкнеться ліміт:

волонтерів, які відрізняються визначеними критеріями;

особи із підтвердженими доходами, що перевищують встановлену суму;

переказів між власними рахунками в одному банку;

переказів юридичних осіб. Також обмеження не застосовуються до операцій з реквізитами IBAN.

Варто зазначити, що, за даними НБУ, 98% банківських клієнтів щомісяця здійснюють перекази на суму, меншу за встановлений ліміт, тому банк очікує, що ці обмеження не позначаються на їхніх фінансових операціях.

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