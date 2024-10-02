Також вона змушувала вчителів проходити курси підвищення кваліфікації в Курську для навчання за російськими стандартами.

На Харківщині під час окупації жінка стала керівницею гімназії у Дворічанській громаді та запровадила російську систему освіти.

Це випливає з опублікованого рішення суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Подробиці справи

Відповідно з матеріалами суду, жінка працювала в освітній сфері понад 30 років. У 2022 році під час окупації частини області російськими військами вона очолила Кам'янську гімназію.

У цей період жінка займалася набором учнів і працівників, виплачувала зарплату в рублях, видавала російські підручники та забрала українську символіку з класних куточків.

Також вона змушувала вчителів проходити курси підвищення кваліфікації в Курську для навчання за російськими стандартами.

Після деокупації регіону жінка переїхала до Харкова, вона отримала статус ВПО та влаштувалася на роботу в місцеву школу.

Суд першої інстанції визнав її винною та присудив покарання у вигляді шести місяців арешту та заборонив зайняття певних посад.

Прокурор подав апеляцію, вказавши на невідповідність призначеного покарання тяжкості злочину.

Рішення суду

Після розгляду апеляції Харківський апеляційний суд 25 вересня ухвалив суворіший вирок — жінку засудили до одного року позбавлення волі та заборонили обіймати посади в освітній і державній сферах на 10 років.

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