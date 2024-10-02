Также она заставляла учителей проходить курсы повышения квалификации в Курске для обучения по российским стандартам.

В Харьковской области во время оккупации женщина стала руководительницей гимназии в Дворичанской общине и ввела российскую систему образования.

Это следует из опубликованного решения суда в Едином государственном реестре судебных решений.

Подробности дела

Согласно материалам суда, женщина работала в образовательной сфере более 30 лет. В 2022 году во время оккупации части области русскими войсками она возглавила Каменскую гимназию.

В этот период женщина занималась набором учащихся и работников, выплачивала зарплату в рублях, выдавала российские учебники и забрала украинскую символику из классных уголков.

Также она заставляла учителей проходить курсы повышения квалификации в Курске для обучения по российским стандартам.

После деоккупации региона женщина переехала в Харьков, получила статус ВПЛ и устроилась на работу в местную школу.

Суд первой инстанции признал ее виновной и присудил наказание в виде шести месяцев ареста и запретил определенные должности.

Прокурор подал апелляцию, указав на несоответствие назначенного наказания тяжести преступления.

Решение суда

После рассмотрения апелляции Харьковский апелляционный суд 25 сентября вынес более строгий приговор — женщину приговорили к одному году лишения свободы и запретили занимать должности в образовательной и государственной сферах на 10 лет.

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