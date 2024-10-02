Прокурор довів, що охоронець не надав людям можливості врятуватися, що стало причиною трагедії під час обстрілу Києва.

Охоронець лікарні не впустив людей до укриття під час ракетної атаки на столицю 1 червня 2023 року, що призвело до загибелі кількох осіб.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними судових матеріалів, охоронець комунального підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3" під час оголошення повітряної тривоги не відкривав двері до укриття, внаслідок чого загинули три особи, в тому числі дев'ятірна дівчинка.

Прокурор довів, що охоронець не надав людям можливості врятуватися, що стало причиною трагедії під час обстрілу Києва. Однак, обвинувачений не визнав свою провину, постійно змінюючи свої свідчення, і повідомив, що не має зобов'язання відкривати двері, оскільки приміщення не було обладнане як укриття.

Чоловіку висунули обвинувачення у завідомому залишенні без допомоги осіб, які перебували у небезпечному для життя стані і позбавленні можливості вжити заходів до самозбереження внаслідок безпорадного стану, при наявності змоги надати їм допомогу, що призвело до смерті трьох людей.

Прокурори вимагали для нього шість років і шість місяців ув'язнення.

Рішення суду

Вивчивши матеріали справи, суд ухвалив рішення призначити покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

Прокурори розглядають можливість оскарження цього вироку.

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