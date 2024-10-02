Прокурор доказал, что охранник не дал людям возможности спастись, что стало причиной трагедии во время обстрела Киева.

Охранник больницы не впустил людей в укрытие во время ракетной атаки на столицу 1 июня 2023 года, что привело к гибели нескольких человек.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным судебных материалов, охранник коммунального предприятия "Центр первичной медико-санитарной помощи №3" во время объявления воздушной тревоги не открывал дверь до укрытия, в результате чего погибли три человека, в том числе девятеро девочка.

Прокурор доказал, что охранник не дал людям возможности спастись, что стало причиной трагедии во время обстрела Киева. Однако обвиняемый не признал свою вину, постоянно меняя свои показания, и сообщил, что не имеет обязательства открывать дверь, поскольку помещение не было оборудовано как укрытие.

Мужчине выдвинули обвинения в заведомом оставлении без помощи лиц, находившихся в опасном для жизни состоянии и лишении возможности принять меры к самосохранению в результате беспомощного состояния, при наличии возможности оказать им помощь, что привело к смерти трех человек.

Прокуроры требовали для него шесть лет и шесть месяцев заключения.

Решение суда

Изучив материалы дела, суд принял решение назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Прокуроры рассматривают возможность обжалования этого приговора.

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