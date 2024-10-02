Клієнт стверджував, що не підписував кредитний договір від 23 лютого 2022 року і не давав згоди на укладення договору.

ПриватБанк подав до суду на клієнта за заборгованість у 142 тисячі гривень, хоча чоловік запевнив, що не уклав жодного кредитного договору.

Така інформація міститься в рішенні Комунарського районного суду Запоріжжя.

ПриватБанк намагався стягнути 141,7 тисячі гривень з клієнта через невиконання умов кредитного договору.

Клієнт стверджував, що не підписував кредитний договір від 23 лютого 2022 року і не давав згоди на укладення договору. Він вказав на те, що на жодному з доданих фінустановою документів не було його підписів і йдеться про паперові копії електронних доказів, в той час як копія електронного доказу не може вважатися письмовим доказом.

Суд вивчив справу і з’ясував, що чоловік підписав заяву про приєднання до умов та правил надання банківських послуг ПриватБанку. Підпис був залишений на планшеті відповідно до вимог НБУ. У лютому 2022 року клієнт отримав кредит на суму 129,8 тисячі гривень, а також підписав угоду на отримання послуги «Міттєва розстрочка», використовуючи пароль ОТР.

Суд ухвалив рішення задовольнити позов ПриватБанку, зобов'язавши клієнта виплатити 141,7 тисячі гривень боргу. Суд вирішив, що невиконання умов договору порушує права банку як кредитодавця, тому стягнення є обґрунтованим.

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