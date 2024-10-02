Клиент утверждал, что не подписывал кредитный договор от 23 февраля 2022 г. и не давал согласия на заключение договора.

ПриватБанк подал в суд на клиента за задолженность в 142 тысяч гривен, хотя мужчина заверил, что не заключил ни одного кредитного договора.

Такая информация содержится в решении Коммунарского районного суда Запорожья.

ПриватБанк пытался взыскать 141,7 тысяч гривен с клиента из-за невыполнения условий кредитного договора.

Клиент утверждал, что не подписывал кредитный договор от 23 февраля 2022 г. и не давал согласия на заключение договора. Он указал на то, что ни на одном из приложенных финучреждением документов не было его подписей и речь идет о бумажных копиях электронных доказательств, в то время как копия электронного доказательства не может считаться письменным доказательством.

Суд изучил дело и выяснил, что мужчина подписал заявление о присоединении к условиям и правилам предоставления банковских услуг ПриватБанка. Подпись была оставлена ​​на планшете в соответствии с требованиями НБУ. В феврале 2022 года клиент получил кредит на сумму 129,8 тысяч гривен, а также подписал соглашение на получение услуги «Мгновенная рассрочка», используя пароль ОТР.

Суд принял решение удовлетворить иск ПриватБанка, обязав клиента выплатить 141,7 тысяч гривен долга. Суд решил, что невыполнение условий договора нарушает права банка как кредитодателя, поэтому взыскание обоснованно.

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