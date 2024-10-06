Грибний суп - страва, яка сподобається навіть найвибагливішим гурманам у вашій сім'її.

Переможниця "Мастер Шеф" Ліза Глінська запрошує вас приготувати неймовірно смачний грибний суп з фрикадельками.

Для того, щоб повторити рецепт зірки кулінарного шоу, вам знадобляться:

2-2,5 л води

250 г грибів

30 г вершкового масла (2 ст. л.)

20 мл рослинної олії (1 ст. л.)

200 г ріпчастої цибулі (2 шт.)

400 г картоплі (2-3 шт.)

Сіль за смаком

Для фрикадельок:

400 г курячого фаршу

50 г яйця (1 шт.)

10 г борошна (1 ч. л. з гіркою)

Сіль за смаком

Для галушок:

50 г яйця (1 шт.)

50 г сметани (2 ст. л. з гіркою)

50 г борошна (2 ст. л. з гіркою)

Сіль за смаком

Укроп для подачі

Наріжте гриби невеликими шматочками. Дрібно наріжте цибулю, а картоплю кубиками.

Посоліть курячий фарш, додайте яйце та перемішайте. Введіть борошно і знову перемішайте.

Для галушок змішайте яйце, сіль і сметану. Додайте борошно і добре перемішайте.

На сковороді розігрійте вершкове і рослинне масло, обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте гриби, посоліть та смажте ще кілька хвилин. Додайте картоплю та окріп. Посоліть і варіть на слабкому вогні 20-30 хвилин.

Сформуйте з фаршу фрикадельки та відправте їх у суп. Ложкою додайте порції тіста для галушок у суп.

Накрийте кришкою і дайте настоятися 10-15 хвилин. Перед подачею посипте грибний суп подрібненим укропом.

Цей суп з фрикадельками не лише смачний, але й надзвичайно ситний! Обов’язково спробуйте цей рецепт і насолоджуйтесь смачною домашньою кухнею!

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