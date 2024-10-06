Переможниця "Мастер Шеф" Ліза Глінська запрошує вас приготувати неймовірно смачний грибний суп з фрикадельками.
Для того, щоб повторити рецепт зірки кулінарного шоу, вам знадобляться:
- 2-2,5 л води
- 250 г грибів
- 30 г вершкового масла (2 ст. л.)
- 20 мл рослинної олії (1 ст. л.)
- 200 г ріпчастої цибулі (2 шт.)
- 400 г картоплі (2-3 шт.)
- Сіль за смаком
Для фрикадельок:
- 400 г курячого фаршу
- 50 г яйця (1 шт.)
- 10 г борошна (1 ч. л. з гіркою)
- Сіль за смаком
Для галушок:
- 50 г яйця (1 шт.)
- 50 г сметани (2 ст. л. з гіркою)
- 50 г борошна (2 ст. л. з гіркою)
- Сіль за смаком
- Укроп для подачі
Наріжте гриби невеликими шматочками. Дрібно наріжте цибулю, а картоплю кубиками.
Посоліть курячий фарш, додайте яйце та перемішайте. Введіть борошно і знову перемішайте.
Для галушок змішайте яйце, сіль і сметану. Додайте борошно і добре перемішайте.
На сковороді розігрійте вершкове і рослинне масло, обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте гриби, посоліть та смажте ще кілька хвилин. Додайте картоплю та окріп. Посоліть і варіть на слабкому вогні 20-30 хвилин.
Сформуйте з фаршу фрикадельки та відправте їх у суп. Ложкою додайте порції тіста для галушок у суп.
Накрийте кришкою і дайте настоятися 10-15 хвилин. Перед подачею посипте грибний суп подрібненим укропом.
Цей суп з фрикадельками не лише смачний, але й надзвичайно ситний! Обов’язково спробуйте цей рецепт і насолоджуйтесь смачною домашньою кухнею!
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