Победительница "Мастер Шеф" Лиза Глинская приглашает вас приготовить невероятно вкусный грибной суп с фрикадельками.

Для того чтобы повторить рецепт звезды кулинарного шоу, вам понадобятся:

  • 2-2,5 л воды
  • 250 г грибов
  • 30 г сливочного масла (2 ст. л.)
  • 20 мл растительного масла (1 ст. л.)
  • 200 г репчатого лука (2 шт.)
  • 400 г картофеля (2-3 шт.)
  • Соль по вкусу

Для фрикаделек:

  • 400 г куриного фарша
  • 50 г яйца (1 шт.)
  • 10 г муки (1 ч. л. с горкой)
  • Соль по вкусу

Для галушок:

  • 50 г яйца (1 шт.)
  • 50 г сметаны (2 ст. л. с горкой)
  • 50 г муки (2 ст. л. с горкой)
  • Соль по вкусу
  • Укроп для подачи

грибной суп, рецепт

Нарежьте грибы небольшими кусочками. Мелко нарежьте лук, а картошку кубиками.

Посолите куриный фарш, добавьте яйцо и перемешайте. Введите муку и снова перемешайте.

Для галушек смешайте яйцо, соль и сметану. Добавьте муку и хорошо перемешайте.

На сковороде разогрейте сливочное и растительное масло, обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте грибы, посолите и жарьте еще несколько минут. Добавьте картофель и кипяток. Посолить и варить на слабом огне 20-30 минут.

грибной суп, рецепт

Сформируйте из фарша фрикадельки и отправьте их в суп. Ложкой добавьте порции теста для галушек в суп.

Накройте крышкой и дайте 10-15 минут настояться. Перед подачей посыпьте грибной суп измельченным укропом.

Этот суп с фрикадельками не только вкусен, но и очень сытный! Обязательно попробуйте этот рецепт и наслаждайтесь вкусной домашней кухней!