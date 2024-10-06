Грибной суп – блюдо, которое понравится даже самым требовательным гурманам в вашей семье.

Победительница "Мастер Шеф" Лиза Глинская приглашает вас приготовить невероятно вкусный грибной суп с фрикадельками.

Для того чтобы повторить рецепт звезды кулинарного шоу, вам понадобятся:

2-2,5 л воды

250 г грибов

30 г сливочного масла (2 ст. л.)

20 мл растительного масла (1 ст. л.)

200 г репчатого лука (2 шт.)

400 г картофеля (2-3 шт.)

Соль по вкусу

Для фрикаделек:

400 г куриного фарша

50 г яйца (1 шт.)

10 г муки (1 ч. л. с горкой)

Соль по вкусу

Для галушок:

50 г яйца (1 шт.)

50 г сметаны (2 ст. л. с горкой)

50 г муки (2 ст. л. с горкой)

Соль по вкусу

Укроп для подачи

Нарежьте грибы небольшими кусочками. Мелко нарежьте лук, а картошку кубиками.

Посолите куриный фарш, добавьте яйцо и перемешайте. Введите муку и снова перемешайте.

Для галушек смешайте яйцо, соль и сметану. Добавьте муку и хорошо перемешайте.

На сковороде разогрейте сливочное и растительное масло, обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте грибы, посолите и жарьте еще несколько минут. Добавьте картофель и кипяток. Посолить и варить на слабом огне 20-30 минут.

Сформируйте из фарша фрикадельки и отправьте их в суп. Ложкой добавьте порции теста для галушек в суп.

Накройте крышкой и дайте 10-15 минут настояться. Перед подачей посыпьте грибной суп измельченным укропом.

Этот суп с фрикадельками не только вкусен, но и очень сытный! Обязательно попробуйте этот рецепт и наслаждайтесь вкусной домашней кухней!