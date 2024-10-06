Победительница "Мастер Шеф" Лиза Глинская приглашает вас приготовить невероятно вкусный грибной суп с фрикадельками.
Для того чтобы повторить рецепт звезды кулинарного шоу, вам понадобятся:
- 2-2,5 л воды
- 250 г грибов
- 30 г сливочного масла (2 ст. л.)
- 20 мл растительного масла (1 ст. л.)
- 200 г репчатого лука (2 шт.)
- 400 г картофеля (2-3 шт.)
- Соль по вкусу
Для фрикаделек:
- 400 г куриного фарша
- 50 г яйца (1 шт.)
- 10 г муки (1 ч. л. с горкой)
- Соль по вкусу
Для галушок:
- 50 г яйца (1 шт.)
- 50 г сметаны (2 ст. л. с горкой)
- 50 г муки (2 ст. л. с горкой)
- Соль по вкусу
- Укроп для подачи
Нарежьте грибы небольшими кусочками. Мелко нарежьте лук, а картошку кубиками.
Посолите куриный фарш, добавьте яйцо и перемешайте. Введите муку и снова перемешайте.
Для галушек смешайте яйцо, соль и сметану. Добавьте муку и хорошо перемешайте.
На сковороде разогрейте сливочное и растительное масло, обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте грибы, посолите и жарьте еще несколько минут. Добавьте картофель и кипяток. Посолить и варить на слабом огне 20-30 минут.
Сформируйте из фарша фрикадельки и отправьте их в суп. Ложкой добавьте порции теста для галушек в суп.
Накройте крышкой и дайте 10-15 минут настояться. Перед подачей посыпьте грибной суп измельченным укропом.
Этот суп с фрикадельками не только вкусен, но и очень сытный! Обязательно попробуйте этот рецепт и наслаждайтесь вкусной домашней кухней!
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