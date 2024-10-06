Ліза Глінська, зірка кулінарного шоу "Мастер Шеф" розкрила свій простий та корисний рецепт заливного пирога з яйцем і зеленню.
Щоб приготувати заливний пиріг, підготуйте такі інгредієнти:
- 150 г грецького йогурту (9-10%) або сметани (10%) (приблизно 6 ст. л.)
- 150 г яєць (3 шт.)
- 120 г рисової муки (приблизно 5 ст. л. з гіркою)
- 5 г розпушувача (1 ч. л. з гіркою)
- 3 г солі (щіпка)
- 10 мл рослинної олії (для змащення форми)
Для начинки:
- 200 г зеленого лука (пучок)
- 3 варених яйця
- 30 г шпинату (1/3 пучка)
- 20 г укропу (1/3 пучка)
- 1 ст. л. рослинної олії
- 2 г солі (щіпка)
Дрібно наріжте шпинат, укроп і зелену цибулю. Варені яйця наріжте кубиками. Додайте сіль, рослинну олію і перемішайте.
У мисці змішайте яйця і йогурт, додайте сіль та перемішайте. Змішайте рисову муку з розпушувачем. Додайте сухі інгредієнти до яєчно-йогуртової маси і ретельно перемішайте.
Змастіть форму розміром 25 см на 18 см рослинною олією. Об'єднайте начинку з тістом, перемішайте і вилийте в підготовлену форму. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 35-40 хвилин.
Змішайте 1 жовток з 1 ст. л. молока. За 3-4 хвилини до готовності пирога змастіть його тонким шаром глазурі.Дайте пирогу охолонути, перш ніж нарізати.
Цей заливний пиріг з яйцем і зеленню стане чудовим доповненням до вашого столу. Обов'язково спробуйте цей рецепт!
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