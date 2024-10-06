Заливний пиріг - ідеальне рішення, коли вам швидко потрібно приготувати страву, яка вразить ваших гостей, чи рідних.

Ліза Глінська, зірка кулінарного шоу "Мастер Шеф" розкрила свій простий та корисний рецепт заливного пирога з яйцем і зеленню.

Щоб приготувати заливний пиріг, підготуйте такі інгредієнти:

150 г грецького йогурту (9-10%) або сметани (10%) (приблизно 6 ст. л.)

150 г яєць (3 шт.)

120 г рисової муки (приблизно 5 ст. л. з гіркою)

5 г розпушувача (1 ч. л. з гіркою)

3 г солі (щіпка)

10 мл рослинної олії (для змащення форми)

Для начинки:

200 г зеленого лука (пучок)

3 варених яйця

30 г шпинату (1/3 пучка)

20 г укропу (1/3 пучка)

1 ст. л. рослинної олії

2 г солі (щіпка)

Дрібно наріжте шпинат, укроп і зелену цибулю. Варені яйця наріжте кубиками. Додайте сіль, рослинну олію і перемішайте.

У мисці змішайте яйця і йогурт, додайте сіль та перемішайте. Змішайте рисову муку з розпушувачем. Додайте сухі інгредієнти до яєчно-йогуртової маси і ретельно перемішайте.

Змастіть форму розміром 25 см на 18 см рослинною олією. Об'єднайте начинку з тістом, перемішайте і вилийте в підготовлену форму. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 35-40 хвилин.

Змішайте 1 жовток з 1 ст. л. молока. За 3-4 хвилини до готовності пирога змастіть його тонким шаром глазурі.Дайте пирогу охолонути, перш ніж нарізати.

Цей заливний пиріг з яйцем і зеленню стане чудовим доповненням до вашого столу. Обов'язково спробуйте цей рецепт!

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