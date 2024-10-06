Лиза Глинская, звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф", раскрыла свой простой и полезный рецепт заливного пирога с яйцом и зеленью.
Чтобы приготовить заливной пирог, подготовьте следующие ингредиенты:
- 150 г греческого йогурта (9-10%) или сметаны (10%) (примерно 6 ст. л.)
- 150 г яиц (3 шт.)
- 120 г рисовой муки (примерно 5 ст. л. с горкой)
- 5 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой)
- 3 г соли (щепотка)
- 10 мл растительного масла (для смазки формы)
Для начинки:
- 200 г зеленого лука (пучок)
- 3 вареных яйца
- 30 г шпината (1/3 пучка)
- 20 г укропа (1/3 пучка)
- 1 ст. л. растительного масла
- 2 г соли (щепотка)
Мелко нашинкуйте шпинат, укроп и зеленый лук. Вареные яйца нарежьте кубиками. Добавьте соль, растительное масло и перемешайте.
В миске смешайте яйца и йогурт, добавьте соль и перемешайте. Смешайте рисовую муку с разрыхлителем. Добавьте сухие ингредиенты в яично-йогуртовую массу и тщательно перемешайте.
Смажьте форму 25 см на 18 см растительным маслом. Соедините начинку с тестом, перемешайте и вылейте в подготовленную форму. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 35-40 минут.
Смешайте 1 желток с 1 ст. л. молока. За 3-4 минуты до готовности пирога смажьте его тонким слоем глазури. Дайте пирогу остыть, прежде чем нарезать.
Этот заливной пирог с яйцом и зеленью станет отличным дополнением к вашему столу. Обязательно попробуйте этот рецепт!
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