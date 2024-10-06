Заливной пирог – идеальное решение, когда вам быстро нужно приготовить блюдо, которое поразит ваших гостей или родных.

Лиза Глинская, звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф", раскрыла свой простой и полезный рецепт заливного пирога с яйцом и зеленью.

Чтобы приготовить заливной пирог, подготовьте следующие ингредиенты:

150 г греческого йогурта (9-10%) или сметаны (10%) (примерно 6 ст. л.)

150 г яиц (3 шт.)

120 г рисовой муки (примерно 5 ст. л. с горкой)

5 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой)

3 г соли (щепотка)

10 мл растительного масла (для смазки формы)

Для начинки:

200 г зеленого лука (пучок)

3 вареных яйца

30 г шпината (1/3 пучка)

20 г укропа (1/3 пучка)

1 ст. л. растительного масла

2 г соли (щепотка)

Мелко нашинкуйте шпинат, укроп и зеленый лук. Вареные яйца нарежьте кубиками. Добавьте соль, растительное масло и перемешайте.

В миске смешайте яйца и йогурт, добавьте соль и перемешайте. Смешайте рисовую муку с разрыхлителем. Добавьте сухие ингредиенты в яично-йогуртовую массу и тщательно перемешайте.

Смажьте форму 25 см на 18 см растительным маслом. Соедините начинку с тестом, перемешайте и вылейте в подготовленную форму. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 35-40 минут.

Смешайте 1 желток с 1 ст. л. молока. За 3-4 минуты до готовности пирога смажьте его тонким слоем глазури. Дайте пирогу остыть, прежде чем нарезать.

Этот заливной пирог с яйцом и зеленью станет отличным дополнением к вашему столу. Обязательно попробуйте этот рецепт!

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