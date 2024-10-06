Ліза Глінська, переможниця другого сезону "Мастер Шеф" розкрила свій рецепт смачного та ніжного лимонного пирога.
Щоб приготувати лимонний пиріг за рецептом зірки "Мастер Шеф", вам знадобляться такі інгредієнти:
- 200 г борошна (приблизно 8 ст. л. з гіркою)
- 100 г холодного вершкового масла (82%)
- 80 г жовтка (4 жовтка)
- 60 г цукру (приблизно 3 ст. л.)
- 6 г розпушувача (1 ч. л. з гіркою)
- Щіпка солі
Для начинки:
- 200 г яблучного пюре (приблизно 4 ст. л.)
- 100 мл лимонного соку (приблизно 7 ст. л.)
- Цедра одного лимона
- 20 г кукурудзяного крохмалю (1 ст. л.)
- 50 г цукру (приблизно 2,5 ст. л.)
У мисці змішайте борошно, розпушувач та сіль. На великій тертці натріть холодне масло і змініть його до крихти. Змішайте жовток з цукром та додайте до крихти. Замісіть тісто.
1/3 тіста покладіть в холодильник, а решту розкатайте між двома листами пергаменту діаметром 23 см, товщиною 3-4 мм. Викладіть тісто у форму для тарта і відправте в холодильник.
Для яблучного пюре очистіть яблука, відваріть (5-7 хвилин) та подрібніть блендером, проціджуючи через сито. У сотейнику змішайте яблучне пюре, лимонний сік та цедру лимона.
Цукор з кукурудзяним крохмалем додайте в сотейник та, постійно помішуючи, доведіть до кипіння. Варіть 30 секунд та зніміть з вогню. Дайте начинці охолонути.
Вилийте начинку на тісто, рівномірно розподіліть лопаткою. Вийміть з холодильника 1/3 тіста і натріть його на тертці поверх начинки.
Випікайте лимонний пиріг в розігрітій до 170 градусів духовці з конвекцією протягом 30-35 хвилин.
Дайте пирогу охолонути, потім обережно зніміть форму. Прикрасьте цукровою пудрою та лимонними цукатами.
Смачного! Цей рецепт Лізи Глінської точно порадує вас своїм неперевершеним смаком!
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