Лимонний пиріг - ідеальне рішення для тих, хто не любить надто солодкі десерти.

Ліза Глінська, переможниця другого сезону "Мастер Шеф" розкрила свій рецепт смачного та ніжного лимонного пирога.

Щоб приготувати лимонний пиріг за рецептом зірки "Мастер Шеф", вам знадобляться такі інгредієнти:

200 г борошна (приблизно 8 ст. л. з гіркою)

100 г холодного вершкового масла (82%)

80 г жовтка (4 жовтка)

60 г цукру (приблизно 3 ст. л.)

6 г розпушувача (1 ч. л. з гіркою)

Щіпка солі

Для начинки:

200 г яблучного пюре (приблизно 4 ст. л.)

100 мл лимонного соку (приблизно 7 ст. л.)

Цедра одного лимона

20 г кукурудзяного крохмалю (1 ст. л.)

50 г цукру (приблизно 2,5 ст. л.)

У мисці змішайте борошно, розпушувач та сіль. На великій тертці натріть холодне масло і змініть його до крихти. Змішайте жовток з цукром та додайте до крихти. Замісіть тісто.

1/3 тіста покладіть в холодильник, а решту розкатайте між двома листами пергаменту діаметром 23 см, товщиною 3-4 мм. Викладіть тісто у форму для тарта і відправте в холодильник.

Для яблучного пюре очистіть яблука, відваріть (5-7 хвилин) та подрібніть блендером, проціджуючи через сито. У сотейнику змішайте яблучне пюре, лимонний сік та цедру лимона.

Цукор з кукурудзяним крохмалем додайте в сотейник та, постійно помішуючи, доведіть до кипіння. Варіть 30 секунд та зніміть з вогню. Дайте начинці охолонути.

Вилийте начинку на тісто, рівномірно розподіліть лопаткою. Вийміть з холодильника 1/3 тіста і натріть його на тертці поверх начинки.

Випікайте лимонний пиріг в розігрітій до 170 градусів духовці з конвекцією протягом 30-35 хвилин.

Дайте пирогу охолонути, потім обережно зніміть форму. Прикрасьте цукровою пудрою та лимонними цукатами.

Смачного! Цей рецепт Лізи Глінської точно порадує вас своїм неперевершеним смаком!

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