Лимонный пирог – идеальное решение для тех, кто не любит слишком сладкие десерты.

Лиза Глинская, победительница второго сезона "Мастер Шеф" раскрыла свой рецепт вкусного и нежного лимонного пирога.

Чтобы приготовить лимонный пирог по рецепту звезды "Мастер Шеф", вам понадобятся следующие ингредиенты:

200 г муки (примерно 8 ст. л. с горкой)

100 г холодного сливочного масла (82%)

80 г желтка (4 желтка)

60 г сахара (примерно 3 ст. л.)

6 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой)

Щепотка соли

Для начинки:

200 г яблочного пюре (примерно 4 ст. л.)

100 мл лимонного сока (примерно 7 ст. л.)

Цедра одного лимона

20 г кукурузного крахмала (1 ст. л.)

50 г сахара (примерно 2,5 ст. л.)

В миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. На большой терке натрите холодное масло и смените его до крошки. Смешайте желток с сахаром и добавьте в крошку. Замесите тесто.

1/3 теста уложите в холодильник, а остальное раскатайте между двумя листами пергамента диаметром 23 см, толщиной 3-4 мм. Выложите тесто в форму для торта и отправьте в холодильник.

Для яблочного пюре очистите яблоки, отварите (5-7 минут) и измельчите блендером, процеживая через сито. В сотейнике смешайте яблочное пюре, лимонный сок и цедру лимона.

Сахар с кукурузным крахмалом добавьте в сотейник и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Варите 30 секунд и снимите с огня. Дайте начинке остыть.

Вылейте начинку на тесто, равномерно распределите лопаткой. Извлеките из холодильника 1/3 теста и натрите его на терке поверх начинки.

Выпекайте лимонный пирог в разогретой до 170 градусов духовке с конвекцией в течение 30-35 минут.

Дайте пирогу остыть, затем осторожно снимите форму. Украсьте сахарной пудрой и лимонными цукатами.

Приятного аппетита! Этот рецепт Лизы Глинской точно порадует вас своим непревзойденным вкусом!

Последние новости Украины:

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская поделилась простым рецептом домашних сосисок.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт, как сделать сырники еще вкуснее.

Фантастические тоненькие блины из картофельного теста: "Мастер Шеф" Глинская дала простой рецепт.