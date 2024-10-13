Кокосове печиво - ніжний та ароматний смаколик без муки, який готується всього п'ять хвилин.

Переможниця кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ліза Глінська дала рецепт кокосового печива, яке готується дуже швидко і смакує всій сім'ї.

Щоб приготувати кокосове печиво, підготуйте такі інгредієнти:

200 г кокосової стружки (приблизно 33 ст. л.)

150 г яєчного білка (близько 5 шт.)

130 г цукрової пудри (близько 6 ст. л. без гірки)

100 г яблучного пюре (близько 6,5 ст. л.)

Запечіть яблука до м'якості, потім пробийте їх блендером до однорідності. Перетворіть на пюре, процідивши через дрібне сито.

У великій мисці з'єднайте яєчний білок з яблучним пюре. Додайте цукрову пудру та кокосову стружку. Усе ретельно перемішайте до однорідної маси.

Сформуйте з отриманого тіста кульки розміром з волоський горіх. Викладіть їх на деко, застелене пергаментом.

Випікайте кокосове печиво в розігрітій до 165 градусів духовці протягом 20-25 хвилин, поки воно не стане золотистим.

Після випікання дайте печиву охолонути, а потім посипте його цукровою пудрою.

Цей простий рецепт Лізи Глінської ідеально підходить для чаювання або як смачний перекус!

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