Кокосовое печенье – нежный и ароматный вкус без муки, который готовится всего пять минут.

Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская дала рецепт кокосового печенья, которое готовится очень быстро и вкусно всей семье.

Чтобы приготовить кокосовое печенье, подготовьте следующие ингредиенты:

200 г кокосовой стружки (примерно 33 ст. л.)

150 г яичного белка (около 5 шт.)

130 г сахарной пудры (около 6 ст. л. без горки)

100 г яблочного пюре (около 6,5 ст. л.)

Запеките яблоки до мягкости, затем пробейте их блендером до однородности. Превратите в пюре, процедив через мелкое сито.

В большой миске соедините яичный белок с яблочным пюре. Добавить сахарную пудру и кокосовую стружку. Все тщательно перемешайте до однородной массы.

Сформируйте из полученного теста шарики размером с грецкий орех. Выложите их на противень, застеленный пергаментом.

Выпекайте кокосовое печенье в разогретой до 165 градусов духовке в течение 20-25 минут, пока оно не станет золотистым.

После выпечки дайте печенье остыть, а затем посыпьте сахарной пудрой.

Этот простой рецепт Лизы Глинской идеально подходит для чаепития или как вкусный перекус!

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