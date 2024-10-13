Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская дала рецепт кокосового печенья, которое готовится очень быстро и вкусно всей семье.
Чтобы приготовить кокосовое печенье, подготовьте следующие ингредиенты:
- 200 г кокосовой стружки (примерно 33 ст. л.)
- 150 г яичного белка (около 5 шт.)
- 130 г сахарной пудры (около 6 ст. л. без горки)
- 100 г яблочного пюре (около 6,5 ст. л.)
Запеките яблоки до мягкости, затем пробейте их блендером до однородности. Превратите в пюре, процедив через мелкое сито.
В большой миске соедините яичный белок с яблочным пюре. Добавить сахарную пудру и кокосовую стружку. Все тщательно перемешайте до однородной массы.
Сформируйте из полученного теста шарики размером с грецкий орех. Выложите их на противень, застеленный пергаментом.
Выпекайте кокосовое печенье в разогретой до 165 градусов духовке в течение 20-25 минут, пока оно не станет золотистым.
После выпечки дайте печенье остыть, а затем посыпьте сахарной пудрой.
Этот простой рецепт Лизы Глинской идеально подходит для чаепития или как вкусный перекус!
Последние новости Украины:
Напомним, "Мастер Шеф" Глинская поделилась простым рецептом домашних сосисок.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт, как сделать сырники еще вкуснее.
Фантастические тоненькие блины из картофельного теста: "Мастер Шеф" Глинская дала простой рецепт.