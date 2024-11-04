Ліза Глінська пропонує приготувати простий, але неймовірно смачний шоколадний манник на кефірі.
Щоб повторити рецепт переможниці "Мастер Шеф", вам знадобиться:
- 300 мл кефіру (жирністю 2,5%)
- 30 г какао-порошку
- 250 г манної крупи
- 200 г цукру
- 100 г вершкового масла (жирністю 62%)
- 50 г яєць (1 шт.)
- 6 г харчової соди
- 60 г родзинок (за бажанням)
Для тіста у великій мисці змішайте всі сухі інгредієнти: манну крупу, какао-порошок, харчову соду та цукор. Ретельно перемішайте.
Розтопіть вершкове масло і додайте його до сухих інгредієнтів разом з яйцем та кефіром кімнатної температури. Перемішайте до однорідної консистенції. Залиште тісто при кімнатній температурі на 30 хвилин, щоб манна крупа набухла.
Замочіть родзинки у теплій воді на 5 хвилин, потім злийте воду і додайте їх до тіста. Перемішайте.
Підготуйте роз'ємну форму діаметром 21 см: застеліть дно пергаментом і змастіть стінки вершковим маслом. Вилийте тісто у форму та відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 40-45 хвилин.
Після випікання дочекайтеся, поки десерт охолоне, а потім зніміть форму. Ваш шоколадний манник готовий!
Цей рецепт від Лізи Глінської стане чудовою ідеєю для чаювання або святкового столу.
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