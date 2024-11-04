Цей рецепт поверне вас у безтурботні дитячі часи і легко стане фаворитом на вашому столі!

Ліза Глінська пропонує приготувати простий, але неймовірно смачний шоколадний манник на кефірі.

Щоб повторити рецепт переможниці "Мастер Шеф", вам знадобиться:

300 мл кефіру (жирністю 2,5%)

30 г какао-порошку

250 г манної крупи

200 г цукру

100 г вершкового масла (жирністю 62%)

50 г яєць (1 шт.)

6 г харчової соди

60 г родзинок (за бажанням)

Для тіста у великій мисці змішайте всі сухі інгредієнти: манну крупу, какао-порошок, харчову соду та цукор. Ретельно перемішайте.

Розтопіть вершкове масло і додайте його до сухих інгредієнтів разом з яйцем та кефіром кімнатної температури. Перемішайте до однорідної консистенції. Залиште тісто при кімнатній температурі на 30 хвилин, щоб манна крупа набухла.

Замочіть родзинки у теплій воді на 5 хвилин, потім злийте воду і додайте їх до тіста. Перемішайте.

Підготуйте роз'ємну форму діаметром 21 см: застеліть дно пергаментом і змастіть стінки вершковим маслом. Вилийте тісто у форму та відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 40-45 хвилин.

Після випікання дочекайтеся, поки десерт охолоне, а потім зніміть форму. Ваш шоколадний манник готовий!

Цей рецепт від Лізи Глінської стане чудовою ідеєю для чаювання або святкового столу.

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