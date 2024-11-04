Этот рецепт вернет вас в безмятежные детские времена и легко станет фаворитом на вашем столе!

Лиза Глинская предлагает приготовить простой, но невероятно вкусный шоколадный манник на кефире.

Чтобы повторить рецепт победительницы "Мастер Шеф", вам понадобится:

300 мл кефира (жирностью 2,5%)

30 г какао-порошка

250 г манной крупы

200 г сахара

100 г сливочного масла (жирностью 62%)

50 г яиц (1 шт.)

6 г пищевой соды

60 г изюма (по желанию)

Для теста в большой миске смешайте все сухие ингредиенты: манную крупу, какао-порошок, пищевую соду и сахар. Тщательно перемешайте.

Растопите сливочное масло и добавьте его в сухие ингредиенты вместе с яйцом и кефиром комнатной температуры. Перемешайте до однородной смеси. Оставьте тесто при комнатной температуре на 30 минут, чтобы манная крупа набухла.

Замочите изюм в теплой воде на 5 минут, затем слейте воду и добавьте их к тесту. Перемешайте.

Подготовьте разъемную форму диаметром 21 см: застелите дно пергаментом и смажьте стенки сливочным маслом. Вылейте тесто в форму и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.

После выпечки дождитесь, пока десерт остынет, а затем снимите форму. Ваш шоколадный манник готов!

Этот рецепт от Лизы Глинской станет великолепной идеей для чаепития или праздничного стола.

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