Лиза Глинская предлагает приготовить простой, но невероятно вкусный шоколадный манник на кефире.
Чтобы повторить рецепт победительницы "Мастер Шеф", вам понадобится:
- 300 мл кефира (жирностью 2,5%)
- 30 г какао-порошка
- 250 г манной крупы
- 200 г сахара
- 100 г сливочного масла (жирностью 62%)
- 50 г яиц (1 шт.)
- 6 г пищевой соды
- 60 г изюма (по желанию)
Для теста в большой миске смешайте все сухие ингредиенты: манную крупу, какао-порошок, пищевую соду и сахар. Тщательно перемешайте.
Растопите сливочное масло и добавьте его в сухие ингредиенты вместе с яйцом и кефиром комнатной температуры. Перемешайте до однородной смеси. Оставьте тесто при комнатной температуре на 30 минут, чтобы манная крупа набухла.
Замочите изюм в теплой воде на 5 минут, затем слейте воду и добавьте их к тесту. Перемешайте.
Подготовьте разъемную форму диаметром 21 см: застелите дно пергаментом и смажьте стенки сливочным маслом. Вылейте тесто в форму и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.
После выпечки дождитесь, пока десерт остынет, а затем снимите форму. Ваш шоколадный манник готов!
Этот рецепт от Лизы Глинской станет великолепной идеей для чаепития или праздничного стола.
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