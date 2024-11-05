80 г малинового пюре (без кісточок)

50 г вишні (без кісточок)

8 г кукурудзяного крохмалю (2 ч. л. без гірки)

10 г цукру (2 ч. л. без гірки)

100 г борошна з клейкого рису (10 ст. л. без гірки)

30 г кукурудзяного крохмалю (3 ч. л. з гіркою)

180 мл молока

30 г цукрової пудри (3 ч. л. з гіркою)

10 г какао-порошку (1 ст. л. без гірки)

10 мл рафінованої соняшникової олії

270 г вершкового сиру

100 мл вершків (жирністю 30-33%)

50 г цукрової пудри (5 ч. л. з гіркою)

Почнемо із приготування ягідної начинки: у сотейнику змішайте малинове пюре, вишню, кукурудзяний крохмаль та цукор.

Ставте на плиту і, постійно помішуючи, доведіть до кипіння. Начинка повинна покипіти 20-30 секунд, щоб крохмаль заварився. Готову начинку зніміть з плити та дайте їй охолонути.

Наступним кроком у приготуванні буде тісто: у мисці змішайте рисове борошно, кукурудзяний крохмаль, цукрову пудру та какао-порошок. Додайте молоко та рослинну олію, ретельно перемішайте.

Накрийте харчовою плівкою, проколіть кілька разів та поставте в мікрохвильовку на 30 секунд. Повторюйте це 8 разів (загалом 4 хвилини). Тісто має бути не липким. Відставте його охолоджуватися.

Для крем-чізу: збийте холодні вершки з цукровою пудрою до м'яких піків. Додайте вершковий сир і продовжуйте збивати на повільних обертах. Готовий крем перекладіть в кондитерський мішок.

Формуємо тістечко "Моті": змастіть руки та стіл рослинною олією. Вимісіть тісто і відріжте шматочок розміром з грецький горіх.

Розкачайте тісто в круг діаметром 14-15 см на посипаному кукурудзяним крохмалем столі. У змащену олією піалку викладіть тісто, покладіть на дно трішки крему, потім ягідну начинку і знову крем.

Скріпіть краї тіста, обріть зайве та підпиліть дно крохмалем. Перекладіть у паперову форму для мафінів. З цієї кількості інгредієнтів вийде 10 тістечок.

Смачного! Це чудове тістечко "Моті" обов'язково стане улюбленим десертом у вашій родині. Обов'язково спробуйте повторити цей рецепт Лізи Глінської.