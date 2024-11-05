80 г малинового пюре (без косточек)

50 г вишни (без косточек)

8 г кукурузного крахмала (2 ч. л. без горки)

10 г сахара (2 ч. л. без горки)

100 г муки из клейкого риса (10 ст. л. без горки)

30 г кукурузного крахмала (3 ч. л. с горкой)

180 мл молока

30 г сахарной пудры (3 ч. л. с горкой)

10 г какао-порошка (1 ст. л. без горки)

10 мл рафинированного подсолнечного масла

270 г сливочного сыра

100 мл сливок (жирностью 30-33%)

50 г сахарной пудры (5 ч. л. с горкой)

Начнём с приготовления ягодной начинки: в сотейнике смешайте малиновое пюре, вишню, кукурузный крахмал и сахар.

Ставьте на плиту и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Начинка должна оставить 20-30 секунд, чтобы крахмал заварился. Готовую начинку снимите с плиты и дайте остыть.

Следующим шагом в приготовлении будет тесто: в миске смешайте рисовую муку, кукурузный крахмал, сахарную пудру и какао-порошок. Добавить молоко и растительное масло, тщательно перемешать.

Накройте пищевой пленкой, проколи несколько раз и поставьте в микроволновку на 30 секунд. Повторяйте это 8 раз (в общей сложности 4 минуты). Тесто должно быть не липким. Отставьте его охлаждаться.

Для крем-чиза: взбейте холодные сливки с сахарной пудрой до мягких пиков. Добавьте сливочный творог и продолжайте взбивать на медленных оборотах. Готовый крем переложите в кондитерский мешок.

Формируем пирожное "Моти": смажьте руки и стол растительным маслом. Вымесите тесто и отрежьте кусочек размером с грецкий орех.

Раскатайте тесто в круг диаметром 14-15 см на посыпанном кукурузным крахмалом столе. В смазанную маслом пиалку выложите тесто, положите на дно немного крема, затем ягодную начинку и снова крем.

Скрепите края теста, выберите лишнее и подпилите дно крахмалом. Переведите в бумажную форму для мафинов. Из этого количества ингредиентов выйдет 10 пирожных.

Приятного аппетита! Это замечательное пирожное "Моти" обязательно станет любимым десертом в вашей семье. Обязательно попробуйте повторить этот рецепт Лизы Глинской.