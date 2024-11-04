Ліза Глінська, відома українська шеф-кухарка, розкрила свій рецепт рогаликів з лимонною меренгою.
Щоб приготувати рогалики, вам знадобиться:
- 400 г борошна (16 ст. л. з гіркою)
- 20 г цукру (1 ст. л. без гірки)
- 2 г солі (1/3 ч. л.)
- Ванільний цукор
- 180 г холодного вершкового масла (жирність 82%)
- 50 г сметани (жирність 15-20%)
- 1 ст. л. оцту
- 100 г яєць (2 шт.)
Для меренги:
- 90 г білка (3 шт.)
- 1 ст. л. лимонного соку
- Цедра 1 лимону
- 160 г цукру (6,5 ст. л. з гіркою)
В одній мисці змішайте борошно, цукор, сіль та ванільний цукор. Натріть на терці холодне вершкове масло і змішайте його з борошном, щоб отримати крихту.
Додайте до крихти яйця, оцет та сметану. Замішуйте тісто спочатку силіконовою лопаткою, а потім руками. Готове тісто розділіть на 6 частин, кожну загорніть у харчову плівку та поставте в холодильник на 1 годину.
Для меренги: у міксер вилийте білки кімнатної температури. Додайте лимонний сік, цедру та цукор. Збивайте меренгу на повільних обертах приблизно 20 хвилин, поки вона не стане пишною.
Далі вийміть тісто з холодильника. Присипте стіл борошном і розкачайте кожну частину тіста в пласт діаметром 18-20 см. Нанесіть тонкий шар меренги на тісто.
Розріжте пласт на трикутники та сформуйте рогалики. Викладіть їх на деко з пергаментом і випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 15-18 хвилин.
Після випікання дайте рогаликам охолонути, а потім обваляйте в цукровій пудрі.
Готово! Цей рецепт рогаликів з лимонною меренгою неодмінно стане улюбленим у вашій родині.
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