Ці рогалики легко та швидко готуються, а їхній смак порадує всіх ваших близьких.

Ліза Глінська, відома українська шеф-кухарка, розкрила свій рецепт рогаликів з лимонною меренгою.

Щоб приготувати рогалики, вам знадобиться:

400 г борошна (16 ст. л. з гіркою)

20 г цукру (1 ст. л. без гірки)

2 г солі (1/3 ч. л.)

Ванільний цукор

180 г холодного вершкового масла (жирність 82%)

50 г сметани (жирність 15-20%)

1 ст. л. оцту

100 г яєць (2 шт.)

Для меренги:

90 г білка (3 шт.)

1 ст. л. лимонного соку

Цедра 1 лимону

160 г цукру (6,5 ст. л. з гіркою)

В одній мисці змішайте борошно, цукор, сіль та ванільний цукор. Натріть на терці холодне вершкове масло і змішайте його з борошном, щоб отримати крихту.

Додайте до крихти яйця, оцет та сметану. Замішуйте тісто спочатку силіконовою лопаткою, а потім руками. Готове тісто розділіть на 6 частин, кожну загорніть у харчову плівку та поставте в холодильник на 1 годину.

Для меренги: у міксер вилийте білки кімнатної температури. Додайте лимонний сік, цедру та цукор. Збивайте меренгу на повільних обертах приблизно 20 хвилин, поки вона не стане пишною.

Далі вийміть тісто з холодильника. Присипте стіл борошном і розкачайте кожну частину тіста в пласт діаметром 18-20 см. Нанесіть тонкий шар меренги на тісто.

Розріжте пласт на трикутники та сформуйте рогалики. Викладіть їх на деко з пергаментом і випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 15-18 хвилин.

Після випікання дайте рогаликам охолонути, а потім обваляйте в цукровій пудрі.

Готово! Цей рецепт рогаликів з лимонною меренгою неодмінно стане улюбленим у вашій родині.

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