Лиза Глинская, известный украинский шеф-повар, раскрыла свой рецепт рогаликов с лимонной меренгой.
Чтобы приготовить рогалики, вам понадобится:
- 400 г муки (16 ст. л. с горкой)
- 20 г сахара (1 ст. л. без горки)
- 2 г соли (1/3 ч. л.)
- Ванильный сахар
- 180 г холодного сливочного масла (жирность 82%)
- 50 г сметаны (жирность 15-20%)
- 1 ст. л. уксуса
- 100 г яиц (2 шт.)
Для меренги:
- 90 г белка (3 шт.)
- 1 ст. л. лимонного сока
- Цедра 1 лимона
- 160 г сахара (6,5 ст. л. с горкой)
В одной миске смешайте муку, сахар, соль и ванильный сахар. Натрите на терке холодное сливочное масло и смешайте его с мукой, чтобы получить крошку.
Добавьте в крошку яйца, уксус и сметану. Замешивайте тесто сначала силиконовой лопаткой, а затем руками. Готовое тесто разделите на 6 частей, заверните каждую в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 1 час.
Для меренгов: в миксер вылейте белки комнатной температуры. Добавить лимонный сок, цедру и сахар. Взбивайте меренг на медленных оборотах примерно 20 минут, пока она не станет пышной.
Далее извлеките тесто из холодильника. Присыпьте стол мукой и раскатайте каждую часть теста в пласт диаметром 18-20 см. Нанесите тонкий слой меренга на тесто.
Разрежьте пласт на треугольники и сформуйте рогалики. Выложите их на противень с пергаментом и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15-18 минут.
После выпечки дайте рогаликам остыть, а затем обваляйте в сахарной пудре.
Готово! Этот рецепт рогаликов с лимонной меренгой обязательно станет любимым в вашей семье.
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