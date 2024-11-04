Эти рогалики легко и быстро готовятся, а их вкус порадует всех ваших близких.

Лиза Глинская, известный украинский шеф-повар, раскрыла свой рецепт рогаликов с лимонной меренгой.

Чтобы приготовить рогалики, вам понадобится:

400 г муки (16 ст. л. с горкой)

20 г сахара (1 ст. л. без горки)

2 г соли (1/3 ч. л.)

Ванильный сахар

180 г холодного сливочного масла (жирность 82%)

50 г сметаны (жирность 15-20%)

1 ст. л. уксуса

100 г яиц (2 шт.)

Для меренги:

90 г белка (3 шт.)

1 ст. л. лимонного сока

Цедра 1 лимона

160 г сахара (6,5 ст. л. с горкой)

В одной миске смешайте муку, сахар, соль и ванильный сахар. Натрите на терке холодное сливочное масло и смешайте его с мукой, чтобы получить крошку.

Добавьте в крошку яйца, уксус и сметану. Замешивайте тесто сначала силиконовой лопаткой, а затем руками. Готовое тесто разделите на 6 частей, заверните каждую в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 1 час.

Для меренгов: в миксер вылейте белки комнатной температуры. Добавить лимонный сок, цедру и сахар. Взбивайте меренг на медленных оборотах примерно 20 минут, пока она не станет пышной.

Далее извлеките тесто из холодильника. Присыпьте стол мукой и раскатайте каждую часть теста в пласт диаметром 18-20 см. Нанесите тонкий слой меренга на тесто.

Разрежьте пласт на треугольники и сформуйте рогалики. Выложите их на противень с пергаментом и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15-18 минут.

После выпечки дайте рогаликам остыть, а затем обваляйте в сахарной пудре.

Готово! Этот рецепт рогаликов с лимонной меренгой обязательно станет любимым в вашей семье.

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