Відома українська кухарка Ліза Глінська пропонує нам простий і смачний рецепт йогуртового пирога з персиком та малиновою начинкою.
Долучайтеся до приготування та радуйте свою родину смачним десертом!
Щоб зробити йогуртовий пиріг, вам необхідні такі інгредієнти:
- 100 г яєць (2 шт.)
- 250 г білого густого йогурту «Молокія» (жирністю 3%)
- 110 г вершкового масла «Молокія» (жирністю 82%)
- 250 г борошна (8 ст. л. з гіркою + 1 ч. л. з гіркою)
- 8 г розпушувача (1 ч. л. з гіркою + 1 ч. л. без гірки)
- 100 г цукру (4 ст. л. з гіркою)
- Ванільний цукор (за смаком)
- 5 персиків або нектаринів (можна замінити на сливи або абрикоси)
- 100 г малини
- Цукрова пудра (для декору)
У глибоку миску перекладаємо масло кімнатної температури, додаємо цукор та ванільний цукор. Вбиваємо яйця і все ретельно перемішуємо вінчиком.
Далі додаємо густий білий йогурт і знову перемішуємо до однорідності.
Потім додаємо борошно з розпушувачем, перемішуємо до гладкої консистенції.
Беремо круглу форму діаметром 28 см, змащуємо її вершковим маслом і присипаємо борошном.
Викладаємо тісто у форму та розрівнюємо його.
Кожен персик розрізаємо на 8 частин і викладаємо на тісто. Сверху розсипаємо малину.
Ставимо пиріг у попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 40-45 хвилин, вибираючи режим підігріву зверху та знизу.
Готовий пиріг дістаємо з духовки, посипаємо цукровою пудрою та нарізаємо на шматочки. Насолоджуйтесь!
Цей йогуртовий пиріг з персиком і малиновою начинкою стане чудовим доповненням до вашого столу. Обов'язково спробуйте повторити рецепт Лізи Глінської!
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