Йогуртовий пиріг - ідеальний десерт для осінніх днів, коли наш організм потребує більше вітамінів.

Відома українська кухарка Ліза Глінська пропонує нам простий і смачний рецепт йогуртового пирога з персиком та малиновою начинкою.

Долучайтеся до приготування та радуйте свою родину смачним десертом!

Щоб зробити йогуртовий пиріг, вам необхідні такі інгредієнти:

100 г яєць (2 шт.)

250 г білого густого йогурту «Молокія» (жирністю 3%)

110 г вершкового масла «Молокія» (жирністю 82%)

250 г борошна (8 ст. л. з гіркою + 1 ч. л. з гіркою)

8 г розпушувача (1 ч. л. з гіркою + 1 ч. л. без гірки)

100 г цукру (4 ст. л. з гіркою)

Ванільний цукор (за смаком)

5 персиків або нектаринів (можна замінити на сливи або абрикоси)

100 г малини

Цукрова пудра (для декору)

У глибоку миску перекладаємо масло кімнатної температури, додаємо цукор та ванільний цукор. Вбиваємо яйця і все ретельно перемішуємо вінчиком.

Далі додаємо густий білий йогурт і знову перемішуємо до однорідності.

Потім додаємо борошно з розпушувачем, перемішуємо до гладкої консистенції.

Беремо круглу форму діаметром 28 см, змащуємо її вершковим маслом і присипаємо борошном.

Викладаємо тісто у форму та розрівнюємо його.

Кожен персик розрізаємо на 8 частин і викладаємо на тісто. Сверху розсипаємо малину.

Ставимо пиріг у попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 40-45 хвилин, вибираючи режим підігріву зверху та знизу.

Готовий пиріг дістаємо з духовки, посипаємо цукровою пудрою та нарізаємо на шматочки. Насолоджуйтесь!

Цей йогуртовий пиріг з персиком і малиновою начинкою стане чудовим доповненням до вашого столу. Обов'язково спробуйте повторити рецепт Лізи Глінської!

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