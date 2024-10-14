Известная украинская повар Лиза Глинская предлагает нам простой и вкусный рецепт йогуртового пирога с персиком и малиновой начинкой.
Приобщайтесь к приготовлению и радуйте свою семью вкусным десертом!
Чтобы сделать йогуртовый пирог, вам необходимы следующие ингредиенты:
- 100 г яиц (2 шт.)
- 250 г белого густого йогурта Молокия (жирностью 3%)
- 110 г сливочного масла «Молокия» (жирностью 82%)
- 250 г муки (8 ст. л. с горкой + 1 ч. л. с горкой)
- 8 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой + 1 ч. л. без горки)
- 100 г сахара (4 ст. л. с горкой)
- Ванильный сахар (по вкусу)
- 5 персиков или нектаринов (можно заменить сливами или абрикосами)
- 100 г малины
- Сахарная пудра (для декора)
В глубокую миску перекладываем масло комнатной температуры, добавляем сахар и ванильный сахар. Убиваем яйца и все тщательно перемешиваем венчиком.
Далее добавляем густой белый йогурт и снова перемешиваем до однородности.
Затем добавляем муку с разрыхлителем, перемешиваем до гладкой консистенции.
Берем круглую форму диаметром 28 см, смазываем ее сливочным маслом и присыпаем мукой.
Выкладываем тесто в форму и разравниваем его.
Каждый персик разрезаем на 8 частей и выкладываем на тесто. Сверху рассыпаем малину.
Ставим пирог в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут, выбирая режим подогрева сверху и снизу.
Готовый пирог достаем из духовки, посыпаем сахарной пудрой и нарезаем на кусочки. Наслаждайтесь!
Этот йогуртовый пирог с персиком и малиновой начинкой станет отличным дополнением к вашему столу. Обязательно попробуйте повторить рецепт Лизы Глинской!
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