Йогуртовый пирог – идеальный десерт для осенних дней, когда наш организм нуждается больше витаминов.

Известная украинская повар Лиза Глинская предлагает нам простой и вкусный рецепт йогуртового пирога с персиком и малиновой начинкой.

Приобщайтесь к приготовлению и радуйте свою семью вкусным десертом!

Чтобы сделать йогуртовый пирог, вам необходимы следующие ингредиенты:

100 г яиц (2 шт.)

250 г белого густого йогурта Молокия (жирностью 3%)

110 г сливочного масла «Молокия» (жирностью 82%)

250 г муки (8 ст. л. с горкой + 1 ч. л. с горкой)

8 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой + 1 ч. л. без горки)

100 г сахара (4 ст. л. с горкой)

Ванильный сахар (по вкусу)

5 персиков или нектаринов (можно заменить сливами или абрикосами)

100 г малины

Сахарная пудра (для декора)

В глубокую миску перекладываем масло комнатной температуры, добавляем сахар и ванильный сахар. Убиваем яйца и все тщательно перемешиваем венчиком.

Далее добавляем густой белый йогурт и снова перемешиваем до однородности.

Затем добавляем муку с разрыхлителем, перемешиваем до гладкой консистенции.

Берем круглую форму диаметром 28 см, смазываем ее сливочным маслом и присыпаем мукой.

Выкладываем тесто в форму и разравниваем его.

Каждый персик разрезаем на 8 частей и выкладываем на тесто. Сверху рассыпаем малину.

Ставим пирог в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут, выбирая режим подогрева сверху и снизу.

Готовый пирог достаем из духовки, посыпаем сахарной пудрой и нарезаем на кусочки. Наслаждайтесь!

Этот йогуртовый пирог с персиком и малиновой начинкой станет отличным дополнением к вашему столу. Обязательно попробуйте повторить рецепт Лизы Глинской!

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