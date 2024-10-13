Українська шеф-кухарка та переможниця кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ліза Глінська розкрила свій рецепт смачного десерту.

Щоб приготувати яблучний десерт від Лізи Глінської, вам знадобиться:

1,2 кг яблук (кислих сортів)

100 г цукру (за бажанням)

30 г желатину

150 мл води

Ванільний цукор або кориця (за бажанням)

Лимонна кислота (1/5 ч. л.)

Об’єднайте желатин з водою та залиште на 10-15 хвилин при кімнатній температурі.

Яблука помийте, очистіть від шкірки та наріжте невеликими шматочками. Запікайте їх у духовці при температурі 170 градусів протягом 15-20 хвилин або в мікрохвильовій печі — 10 хвилин.

До гарячих яблук додайте цукор, ваніль або ванільний цукор та лимонну кислоту. Перемішайте і пробийте блендером до однорідної маси. Додайте до гарячого яблучного пюре желатинову масу та знову перемішайте блендером.

Накрийте масу харчовою плівкою "в контакт" і залиште при кімнатній температурі, а потім перемістіть у холодильник на 5 годин. Дістаньте пюре з холодильника та перекладіть у чашу комбайна. Збивайте вінчиком на великих обертах, поки маса не посвітлішає та не збільшиться в об’ємі.

Змастіть форму рослинною олією та викладіть у неї харчову плівку. Вилийте збиту яблучну масу у форму та розрівняйте. Накрийте яблучний десерт плівкою та поставте в холодильник на 4-5 годин.

Дістаньте із холодильника, наріжте на шматочки та насолоджуйтесь чудовим смаком!

Цей рецепт не тільки смачний, а й корисний. Яблучні "хмаринки" — ідеальний десерт для осінніх вечорів!

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