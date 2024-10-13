Украинская шеф-поварешка и победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская раскрыла свой рецепт вкусного десерта.

Чтобы приготовить яблочный десерт от Лизы Глинской, вам понадобится:

1,2 кг яблок (кислых сортов)

100 г сахара (по желанию)

30 г желатина

150 мл воды

Ванильный сахар или корица (по желанию)

Лимонная кислота (1/5 ч. л.)

Совместите желатин с водой и оставьте на 10-15 минут при комнатной температуре.

Яблоки помойте, очистите от кожуры и нарежьте небольшими кусочками. Запекайте их в духовке при температуре 170 градусов в течение 15-20 минут или в микроволновке - 10 минут.

К горячим яблокам добавьте сахар, ваниль или ванильный сахар и лимонную кислоту. Перемешайте и пробейте блендером до однородной массы. Добавьте в горячее яблочное пюре желатиновую массу и снова перемешайте блендером.

Накройте массу пищевой пленкой в ​​контакт и оставьте при комнатной температуре, а затем переместите в холодильник на 5 часов. Извлеките пюре из холодильника и переложите в чашу комбайна. Взбивайте венчиком на больших оборотах, пока масса не посветлеет и не увеличится в объеме.

Смажьте форму растительным маслом и выложите в него пищевую пленку. Вылейте взбитую яблочную массу в форму и разровняйте. Накройте яблочный десерт плёнкой и поставьте в холодильник на 4-5 часов.

Достаньте из холодильника, нарежьте на кусочки и наслаждайтесь отличным вкусом!

Этот рецепт не только вкусен, но и полезен. Яблочные тучки - идеальный десерт для осенних вечеров!

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