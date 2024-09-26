Цей рецепт панкейків стане ідеальним осіннім сніданком для вас і ваших близьких.

Переможниця кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ліза Глінська запрошує вас приготувати смачні та корисні гарбузові панкейки.

Щоб повторити рецепт шеф-кухарки, вам знадобиться:

120 мл молока

200 г гарбузового пюре

100 г яєць (2 шт.)

30 г кленового сиропу або цукру (2 ст. л.)

30 г вершкового масла (2 ст. л.)

200 г борошна (10 ст. л. без гірки)

5 г розпушувача (1 ч. л.)

Очистіть гарбуз та наріжте його на дрібні шматочки. Відправте гарбуз у каструлю і варіть до м'якості.

Перекладіть варений гарбуз у мірний стакан і за допомогою занурювального блендера подрібніть до консистенції пюре.

До гарбузового пюре додайте яйця, кленовий сироп (або цукор) та розтоплене вершкове масло. Знову змішайте блендером до однорідної маси.

В окремій мисці змішайте борошно з розпушувачем. Поступово додавайте цю суміш у гарбузову масу, перемішуючи блендером до однорідності.

Влийте молоко в тісто і знову перемішайте. Тісто на гарбузові панкейки готове!

Нагрійте сковороду, викладайте тісто невеликими порціями і накрийте кришкою. Смажте 1-2 хвилини. Переверніть панкейки, влийте в сковороду чайну ложку води і накрийте кришкою. Смажте ще 1 хвилину на середньому вогні.

Готові гарбузові панкейки чудово смакують зі свіжими ягодами або медом.

Цей рецепт не лише простий у приготуванні, але й дарує вам насолоду від яскравих осінніх смаків. Обов'язково спробуйте!

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