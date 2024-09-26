Этот рецепт панкейков станет идеальным осенним завтраком для вас и ваших близких.

Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская приглашает вас приготовить вкусные и полезные тыквенные панкейки.

Чтобы повторить рецепт шеф-кухарки, вам понадобится:

120 мл молока

200 г тыквенного пюре

100 г яиц (2 шт.)

30 г кленового сиропа или сахара (2 ст. л.)

30 г сливочного масла (2 ст. л.)

200 г муки (10 ст. л. без горки)

5 г разрыхлителя (1 ч. л.)

Очистите тыкву и нарежьте ее на мелкие кусочки. Отправьте тыкву в кастрюлю и варите до мягкости.

Переложите вареную тыкву в мерный стакан и с помощью погружного блендера измельчите до консистенции пюре.

В тыквенное пюре добавьте яйца, кленовый сироп (или сахар) и растопленное сливочное масло. Снова смешайте блендером до однородной массы.

В отдельной миске смешайте муку с разрыхлителем. Равномерно добавляйте эту смесь в тыквенную массу, перемешивая блендером до однородности.

Влейте молоко в тесто и снова перемешайте. Тесто на тыквенные панкейки готово!

Нагрейте сковороду, выкладывайте тесто небольшими порциями и накройте крышкой. Жарьте 1-2 минуты. Переверните панкейку, влейте в сковороду чайную ложку воды и накройте крышкой. Жарьте еще 1 минуту на среднем огне.

Готовые тыквенные панкейки прекрасно вкушают со свежими ягодами или медом.

Этот рецепт не только прост в приготовлении, но и дарит вам удовольствие от ярких осенних вкусов. Обязательно попробуйте!

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