- 300 г стиглого банану
- 100 г тростинного (коричневого) цукру
- 100 г вершкового масла (жирністю 82%)
- 80 мл молока
- 100 г яєць (приблизно 2 шт.)
- 200 г борошна
- 6 г розпушувача
- 1 г солі
- Ванільний цукор
- 100 г цукру
- Ваніль або ванільний цукор
- 220 мл вершків (жирністю 30-35%)
- 2 г солі
- 30 г вершкового масла (жирністю 82%)
Використовуйте дуже стиглі банани. У великій мисці розімніть їх виделкою до пюре з невеликими шматочками.
Додайте коричневий цукор та ванільний цукор. Ретельно перемішайте.
Додайте яйця, молоко та розтоплене вершкове масло, ще раз перемішайте.
В окремій мисці змішайте борошно, розпушувач і сіль. Поступово додайте до бананової маси, перемішуючи вінчиком до однорідності.
Підготуйте форму (прямокутна, 25х18 см), змастіть її вершковим маслом і застеліть пергаментом.
Вилийте тісто у форму та розрівняйте. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 30-35 хвилин. Готовність перевірте зубочисткою.
Для карамельного соусу: у сотейник висипте цукор і нагрівайте на середньому вогні, поки він не перетвориться на карамель. Вершки підігрійте до паріння.
Коли цукор стане коричневим, зменшіть вогонь і повільно вливайте гарячі вершки, постійно перемішуючи. Додайте сіль і вершкове масло, добре перемішайте.
Коли банановий пиріг буде готовий, проткніть його дерев’яною шпажкою по всій поверхні. Вилийте теплий карамельний соус на гарячий пиріг і дайте йому просочитися протягом години.
Посипте готовий пиріг смаженими горіхами, наріжте на шматочки та насолоджуйтеся!
Цей рецепт точно варто спробувати. Він не залишить байдужим нікого із ваших гостей чи рідних.
Останні новини України:
Нагадаємо, "Мастер Шеф" Глинська поділилася простим рецептом домашніх сосисок.
Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Єлизавета Глинська дала рецепт, як зробити сирники ще смачнішою.
Фантастичні тоненькі млинці із картопляного тіста: "Мастер Шеф" Глинська дала простий рецепт.