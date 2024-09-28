300 г стиглого банану

100 г тростинного (коричневого) цукру

100 г вершкового масла (жирністю 82%)

80 мл молока

100 г яєць (приблизно 2 шт.)

200 г борошна

6 г розпушувача

1 г солі

Ванільний цукор

100 г цукру

Ваніль або ванільний цукор

220 мл вершків (жирністю 30-35%)

2 г солі

30 г вершкового масла (жирністю 82%)

Використовуйте дуже стиглі банани. У великій мисці розімніть їх виделкою до пюре з невеликими шматочками.

Додайте коричневий цукор та ванільний цукор. Ретельно перемішайте.

Додайте яйця, молоко та розтоплене вершкове масло, ще раз перемішайте.

В окремій мисці змішайте борошно, розпушувач і сіль. Поступово додайте до бананової маси, перемішуючи вінчиком до однорідності.

Підготуйте форму (прямокутна, 25х18 см), змастіть її вершковим маслом і застеліть пергаментом.

Вилийте тісто у форму та розрівняйте. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 30-35 хвилин. Готовність перевірте зубочисткою.

Для карамельного соусу: у сотейник висипте цукор і нагрівайте на середньому вогні, поки він не перетвориться на карамель. Вершки підігрійте до паріння.

Коли цукор стане коричневим, зменшіть вогонь і повільно вливайте гарячі вершки, постійно перемішуючи. Додайте сіль і вершкове масло, добре перемішайте.

Коли банановий пиріг буде готовий, проткніть його дерев’яною шпажкою по всій поверхні. Вилийте теплий карамельний соус на гарячий пиріг і дайте йому просочитися протягом години.

Посипте готовий пиріг смаженими горіхами, наріжте на шматочки та насолоджуйтеся!

Цей рецепт точно варто спробувати. Він не залишить байдужим нікого із ваших гостей чи рідних.