- 300 г спелого банана
- 100 г тростникового (коричневого) сахара
- 100 г сливочного масла (жирностью 82%)
- 80 мл молока
- 100 г яиц (примерно 2 шт.)
- 200 г муки
- 6 г разрыхлителя
- 1 г соли
- Ванильный сахар
- 100 г сахара
- Ваниль или ванильный сахар
- 220 мл сливок (жирностью 30-35%)
- 2 г соли
- 30 г сливочного масла (жирностью 82%)
Используйте очень спелые бананы. В большой миске разомните их вилкой в пюре с небольшими кусочками.
Добавьте коричневый и ванильный сахар. Тщательно перемешайте.
Добавьте яйца, молоко и растопленное сливочное масло, перемешайте еще раз.
В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Постепенно прибавьте к банановой массе, перемешивая венчиком до однородности.
Подготовьте форму (прямоугольная, 25х18 см), смажьте ее сливочным маслом и застелите пергаментом.
Вылейте тесто в форму и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут. Готовность проверьте зубочисткой.
Для карамельного соуса: в сотейнике высыпьте сахар и нагревайте на среднем огне, пока он не превратится в карамель. Сливки подогрейте до парения.
Когда сахар станет коричневым, убавьте огонь и медленно вливайте горячие сливки, постоянно перемешивая. Добавьте соль и сливочное масло, хорошо перемешайте.
Когда банановый пирог будет готов, проткните его деревянной шпажкой по всей поверхности. Вылейте теплый карамельный соус на горячий пирог и дайте ему пропитаться в течение часа.
Посыпьте готовый пирог жареными орехами, нарежьте на кусочки и наслаждайтесь!
Этот рецепт точно следует попробовать. Он не оставит равнодушным никого из ваших гостей или родных.
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