300 г спелого банана

100 г тростникового (коричневого) сахара

100 г сливочного масла (жирностью 82%)

80 мл молока

100 г яиц (примерно 2 шт.)

200 г муки

6 г разрыхлителя

1 г соли

Ванильный сахар

100 г сахара

Ваниль или ванильный сахар

220 мл сливок (жирностью 30-35%)

2 г соли

30 г сливочного масла (жирностью 82%)

Используйте очень спелые бананы. В большой миске разомните их вилкой в ​​пюре с небольшими кусочками.

Добавьте коричневый и ванильный сахар. Тщательно перемешайте.

Добавьте яйца, молоко и растопленное сливочное масло, перемешайте еще раз.

В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Постепенно прибавьте к банановой массе, перемешивая венчиком до однородности.

Подготовьте форму (прямоугольная, 25х18 см), смажьте ее сливочным маслом и застелите пергаментом.

Вылейте тесто в форму и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут. Готовность проверьте зубочисткой.

Для карамельного соуса: в сотейнике высыпьте сахар и нагревайте на среднем огне, пока он не превратится в карамель. Сливки подогрейте до парения.

Когда сахар станет коричневым, убавьте огонь и медленно вливайте горячие сливки, постоянно перемешивая. Добавьте соль и сливочное масло, хорошо перемешайте.

Когда банановый пирог будет готов, проткните его деревянной шпажкой по всей поверхности. Вылейте теплый карамельный соус на горячий пирог и дайте ему пропитаться в течение часа.

Посыпьте готовый пирог жареными орехами, нарежьте на кусочки и наслаждайтесь!

Этот рецепт точно следует попробовать. Он не оставит равнодушным никого из ваших гостей или родных.