Лиза Глинская, украинская шеф-поварешка и звезда шоу "МастерШеф" раскрыла свой рецепт вкуснейшего бананового пирога с карамельным соусом и орехами, который легко сделать дома.
Чтобы приготовить банановый пирог, вам понадобятся следующие ингредиенты:
  • 300 г спелого банана
  • 100 г тростникового (коричневого) сахара
  • 100 г сливочного масла (жирностью 82%)
  • 80 мл молока
  • 100 г яиц (примерно 2 шт.)
  • 200 г муки
  • 6 г разрыхлителя
  • 1 г соли
  • Ванильный сахар
  • 100 г сахара
  • Ваниль или ванильный сахар
  • 220 мл сливок (жирностью 30-35%)
  • 2 г соли
  • 30 г сливочного масла (жирностью 82%)

Банановый пирог, рецепт

Используйте очень спелые бананы. В большой миске разомните их вилкой в ​​пюре с небольшими кусочками.

Добавьте коричневый и ванильный сахар. Тщательно перемешайте.

Добавьте яйца, молоко и растопленное сливочное масло, перемешайте еще раз.

В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Постепенно прибавьте к банановой массе, перемешивая венчиком до однородности.

Подготовьте форму (прямоугольная, 25х18 см), смажьте ее сливочным маслом и застелите пергаментом.

Банановый пирог, рецепт

Вылейте тесто в форму и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут. Готовность проверьте зубочисткой.

Для карамельного соуса: в сотейнике высыпьте сахар и нагревайте на среднем огне, пока он не превратится в карамель. Сливки подогрейте до парения.

Когда сахар станет коричневым, убавьте огонь и медленно вливайте горячие сливки, постоянно перемешивая. Добавьте соль и сливочное масло, хорошо перемешайте.

Когда банановый пирог будет готов, проткните его деревянной шпажкой по всей поверхности. Вылейте теплый карамельный соус на горячий пирог и дайте ему пропитаться в течение часа.

Посыпьте готовый пирог жареными орехами, нарежьте на кусочки и наслаждайтесь!

Этот рецепт точно следует попробовать. Он не оставит равнодушным никого из ваших гостей или родных.

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