Ці ніжні парові вареники сподобаються всім, а їх соковита начинка стане справжнім святом для ваших смакових рецепторів

Переможниця другого сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ліза Глінська розкрила свій рецепт, за яким парові вареники вийдуть смачними у всіх, хто їх спробує приготувати.

Щоб повторити рецепт Лізи Глінської, вам знадобиться:

250 г густого білого йогурту «Молокія» (жирністю 3%)

360 г борошна (12 ст. л. з гіркою)

15 г цукру (3 ч. л.)

4 г солі (4/5 ч. л.)

5 г харчової соди (2/3 ч. л. без гірки)

Вишня (без кісточок)

Полуниця (нарізана)

Цукор (за смаком)

Кукурудзяний крохмаль (для загустіння)

Рослинна олія (для змащування)

У глибоку миску насипаємо густий йогурт і додаємо харчову соду. Ретельно перемішуємо.

Додаємо цукор, сіль та борошно. Спочатку перемішуємо ложкою, потім замішуємо тісто руками. Довго вимішувати не потрібно — тісто має відпочити, щоб стати гладеньким і еластичним.

Загортаємо тісто в харчову плівку і залишаємо при кімнатній температурі на 20 хвилин.

Формуємо вареники. Для зручності змащуємо руки, стіл і тісто рослинною олією.

Розділяємо тісто на шматочки по 30 г (розмір волоського горіха).

Кожен шматочок розкачуємо, на середину кладемо 1/4 чайної ложки кукурудзяного крохмалю та 1/2 чайної ложки цукру, потім додаємо вишню і полуницю. Скріплюємо краї, щоб начинка не витікала.

Змащуємо сито олією та викладаємо на нього вареники.

У сотейник наливаємо воду, доводимо до кипіння та ставимо в нього сито з варениками. Накриваємо кришкою та готуємо 7-8 хвилин.

Готові парові вареники перекладаємо на тарілку, змащуємо розтопленим вершковим маслом і насолоджуємося.

Цей рецепт вареників з вишнею та полуницею обов'язково стане улюбленим у вашій родині. Спробуйте приготувати!

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