Переможниця другого сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ліза Глінська розкрила свій рецепт, за яким парові вареники вийдуть смачними у всіх, хто їх спробує приготувати.
Щоб повторити рецепт Лізи Глінської, вам знадобиться:
- 250 г густого білого йогурту «Молокія» (жирністю 3%)
- 360 г борошна (12 ст. л. з гіркою)
- 15 г цукру (3 ч. л.)
- 4 г солі (4/5 ч. л.)
- 5 г харчової соди (2/3 ч. л. без гірки)
- Вишня (без кісточок)
- Полуниця (нарізана)
- Цукор (за смаком)
- Кукурудзяний крохмаль (для загустіння)
- Рослинна олія (для змащування)
У глибоку миску насипаємо густий йогурт і додаємо харчову соду. Ретельно перемішуємо.
Додаємо цукор, сіль та борошно. Спочатку перемішуємо ложкою, потім замішуємо тісто руками. Довго вимішувати не потрібно — тісто має відпочити, щоб стати гладеньким і еластичним.
Загортаємо тісто в харчову плівку і залишаємо при кімнатній температурі на 20 хвилин.
Формуємо вареники. Для зручності змащуємо руки, стіл і тісто рослинною олією.
Розділяємо тісто на шматочки по 30 г (розмір волоського горіха).
Кожен шматочок розкачуємо, на середину кладемо 1/4 чайної ложки кукурудзяного крохмалю та 1/2 чайної ложки цукру, потім додаємо вишню і полуницю. Скріплюємо краї, щоб начинка не витікала.
Змащуємо сито олією та викладаємо на нього вареники.
У сотейник наливаємо воду, доводимо до кипіння та ставимо в нього сито з варениками. Накриваємо кришкою та готуємо 7-8 хвилин.
Готові парові вареники перекладаємо на тарілку, змащуємо розтопленим вершковим маслом і насолоджуємося.
Цей рецепт вареників з вишнею та полуницею обов'язково стане улюбленим у вашій родині. Спробуйте приготувати!
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