Эти нежные паровые вареники понравятся всем, а их сочная начинка станет настоящим праздником для ваших вкусовых рецепторов.

Победительница второго сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская раскрыла свой рецепт , по которому паровые вареники получатся вкусными у всех, кто их попробует приготовить.

Чтобы повторить рецепт Лизы Глинской, вам понадобится:

250 г густого белого йогурта Молокия (жирностью 3%)

360 г муки (12 ст. л. с горкой)

15 г сахара (3 ч. л.)

4 г соли (4/5 ч. л.)

5 г пищевой соды (2/3 ч. л. без горки)

Вишня (без косточек)

Клубника (нарезанная)

Сахар (по вкусу)

Кукурузный крахмал (для загустения)

Растительное масло (для смазки)

В глубокую миску насыпаем густой йогурт и добавляем пищевую соду. Тщательно перемешиваем.

Добавляем сахар, соль и муку. Сначала перемешиваем ложкой, затем замешиваем тесто руками. Долго вымешивать не нужно – тесто должно отдохнуть, чтобы стать гладким и эластичным.

Заворачиваем тесто в пищевую пленку и оставляем при комнатной температуре на 20 минут.

Формируем вареники. Для удобства смазываем руки, стол и тесто растительным маслом.

Разделяем тесто на кусочки по 30 г (размер грецкого ореха).

Каждый кусочек раскатываем, на середину кладем 1/4 чайной ложки кукурузного крахмала и 1/2 чайной ложки сахара, затем добавляем вишню и клубнику. Скрепляем края, чтобы начинка не вытекала.

Смазываем сито растительным маслом и выкладываем на него вареники.

В сотейник наливаем воду, доводим до кипения и ставим в него сито с варениками. Накрываем крышкой и готовим 7-8 минут.

Готовые паровые вареники перекладываем на тарелку, смазываем растопленным сливочным маслом и наслаждаемся.

Этот рецепт вареников с вишней и клубникой обязательно станет любимым в вашей семье. Попытайтесь приготовить!

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