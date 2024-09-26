Победительница второго сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская раскрыла свой рецепт , по которому паровые вареники получатся вкусными у всех, кто их попробует приготовить.
Чтобы повторить рецепт Лизы Глинской, вам понадобится:
- 250 г густого белого йогурта Молокия (жирностью 3%)
- 360 г муки (12 ст. л. с горкой)
- 15 г сахара (3 ч. л.)
- 4 г соли (4/5 ч. л.)
- 5 г пищевой соды (2/3 ч. л. без горки)
- Вишня (без косточек)
- Клубника (нарезанная)
- Сахар (по вкусу)
- Кукурузный крахмал (для загустения)
- Растительное масло (для смазки)
В глубокую миску насыпаем густой йогурт и добавляем пищевую соду. Тщательно перемешиваем.
Добавляем сахар, соль и муку. Сначала перемешиваем ложкой, затем замешиваем тесто руками. Долго вымешивать не нужно – тесто должно отдохнуть, чтобы стать гладким и эластичным.
Заворачиваем тесто в пищевую пленку и оставляем при комнатной температуре на 20 минут.
Формируем вареники. Для удобства смазываем руки, стол и тесто растительным маслом.
Разделяем тесто на кусочки по 30 г (размер грецкого ореха).
Каждый кусочек раскатываем, на середину кладем 1/4 чайной ложки кукурузного крахмала и 1/2 чайной ложки сахара, затем добавляем вишню и клубнику. Скрепляем края, чтобы начинка не вытекала.
Смазываем сито растительным маслом и выкладываем на него вареники.
В сотейник наливаем воду, доводим до кипения и ставим в него сито с варениками. Накрываем крышкой и готовим 7-8 минут.
Готовые паровые вареники перекладываем на тарелку, смазываем растопленным сливочным маслом и наслаждаемся.
Этот рецепт вареников с вишней и клубникой обязательно станет любимым в вашей семье. Попытайтесь приготовить!
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