Двоє працівників ТЦК і правоохоронець силоміць затримали чоловіка призовного віку, а у Львівському обласному ТЦК та СП розповіли деталі інциденту.

Нове скандальне відео облетіло мережу. У вечір п'ятниці, 14 червня, співробітники Територіальних центрів зайнятості (ТЦК) у Львові відреагували на відео затримання чоловіка в місті Броди. Відповідні кадри затримання були зафіксовані очевидцями та розміщені в мережі. У Львівському обласному ТЦК та СП розповіли деталі інциденту.

Так, у Бродах Львівської області представники ТЦК "пакували" ухиліста в намиста. У мережі 14 червня було опубліковане відео, на якому чоловіки у військовій та поліцейській формах утримують чоловіка, який намагається вирватися з їхніх рук.

Цю ситуацію пояснили у Львівському Територіальному центрі зайнятості (ТЦК). Там повідомили, що затримували військовозобов'язаного, який успішно пройшов Військово-лікарську комісію (ВЛК) і був визнаний придатним до військової служби. Однак він двічі намагався втекти з призовного пункту. Зазначається, що під час третьої спроби втекти його затримали співробітники ТЦК разом з правоохоронцем, що було зафіксовано очевидцями.

"Військовослужбовці з групи оповіщення впізнали його на вулиці і, попри агресивний опір, доправили у місцевий ТЦК. На цей момент громадянин уже проходить базову військову підготовку", – зазначили в пресслужбі Львівського ТЦК.

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